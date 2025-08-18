Ekvador'da bilardo salonuna saldırı: 7 ölü

Ekvador’da şiddet olayları artarak devam ediyor.

Ulusal basında yer alan habere göre, Santo Domingo de los Tsachilas kentinde bir bilardo salonuna baskın düzenleyen kar maskeli kişiler, uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açtı.



Saldırıda 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.



Polis şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.