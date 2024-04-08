Ekvador'da çetelerle mücadele sürecek

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hükümet, silahlı kuvvetlerin, polisle ortak suçla mücadele operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.
Hükümet, ülke saatine göre gece yarısında bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınladı.
Ekvadorda operasyonlar, ilk olarak ocak ayında uyuşturucu ve suç çetelerine karşı başlamıştı.
Devlet Başkanı Daniel Noboa, çete liderinin hapishaneden kaçmasının ardından büyüyen şiddet dalgasını durdurmayı amaçlayan 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.
Noboa, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirterek, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim"demişti.
Tırmanışa geçen şiddet olaylarında, "TC Television" isimli televizyon kanalının stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış, şehrin çeşitli noktalarında saldırılar düzenleyen silahlı gruplar, sivillerin ölümüne yol açmıştı.
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