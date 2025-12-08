Ekvador'da cezaevinde çete hesaplaşması. 9 mahkum öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Machala kentindeki bir cezaevi mahkumlar arasında çete hesaplaşmasına sahne oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü.

Haberin duyulması üzerine cezaevi yakınında toplanan mahkumların aileleri yetkililerden bilgi almaya çalışıyor. Özgürlüğünden Yoksun Yetişkinler ve Ergen Suçlular için Kapsamlı Bakım Ulusal Servisi (SNAI), olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Aynı cezaevinde 10 Kasım'da da mahkumlar arasında çatışma çıkmış ve 31 kişi ölmüştü. Cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları nedeniyle, bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.