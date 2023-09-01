Ekvador'da cezaevinde isyan: 50 gardiyan ve 7 polis rehin alındı

Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, yaptığı açıklamada Cuenca kentinde bir cezaevindeki mahkumların 50 gardiyan ve yedi polis memurunu rehin tuttuğunu söyledi.



Zapata, başkent Quito'da düzenlediği basın toplantısında "Yetkililerimizin güvenliğinden endişe duyuyoruz" dedi.



Kitlesel rehin alma olayı, yüzlerce asker ve polis memurunun ülkenin ana ceza infaz kurumlarından biri olan güneydeki And Dağları kenti Latacunga'da silah, mühimmat ve patlayıcı arama amaçlı bir operasyon gerçekleştirmesinden bir gün sonra gerçekleşti.



Cezaevlerinden sorumlu devlet dairesi SNAI, günün erken saatlerinde rehin alma olayının bu operasyona misilleme olduğunu açıkladı. Ancak yetkililer daha sonra bunun mahkumların başka hapishanelere nakledilmesini protesto etmek amacıyla yapıldığını söyledi.



Ekvador hapishaneleri, Kolombiyalı ve Meksikalı kartellerle bağlantısı olan rakip çetelerin gerçekleştirdiği 2021yılından bu yana 430'dan fazla mahkumun ölümüne yol açan, çoğu zaman yanmış ve parçalanmış cesetlerden oluşan katliamlara sahne oldu.



Birkaç yıl öncesine kadar dünyanın en büyük kokain üreticileri Kolombiya ve Peru arasında yer alan barışçıl bir Güney Amerika cenneti olan ülke, kendisi de uyuşturucu kaçakçılığı merkezi haline geldiğinden yakın zamanda şiddet olaylarına sürüklendi.