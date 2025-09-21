Ekvador'da futbolcu cinayetleri: Bir ayda 3 silahlı saldırı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da futbolcu Jonathan Gonzalez'in silahlı saldırıda öldüğü bildirildi. Bu, ülkede organize suç örgütlerinin şiddeti sonucu bu ay üçüncü futbolcu cinayeti.

Yetkililer, "Speedy Gonzalez" lakaplı 31 yaşındaki futbolcunun Esmeraldas bölgesindeki evinin önünde silahla vurulduğunu açıkladı. Kolombiya sınırındaki bu bölge, rakip uyuşturucu çetelerinin çatışma alanı olarak biliniyor.

Polis, daha önce Paraguay'ın Olimpia ve Meksika'nın Leon takımlarında oynayan 22 de Julio (İkinci Lig) takımında forma giyen Gonzalez'le birlikte kimliği henüz belirlenemeyen ikinci bir kişinin de hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

10 Eylül'de, Exapromo Costa takımının (ikinci lig) oyuncuları Michael Valencia ve Leandro Yepes, kıyı kenti Manta'da düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncularının saldırının hedefi olmadığı belirtildi.

Ekvador'da cinayet oranı, 2018'de 100 bin kişi başına 6'dan, 2023'te 47'ye ulaşan rekorun ardından 2024'te 38'e fırladı. Ülke bir zamanlar dünyanın önde gelen iki kokain üreticisi olan Kolombiya ve Peru arasında bir barış ve huzur vahası olarak kabul ediliyordu.