Ekvador'da hapishanede çatışma: 68 ölü

Olay Guayaquil kentindeki bir hapishanede yaşandı. Dinamit gibi patlayıcıların da kullanıldığı çatışma yaklaşık 8 saat sürdü.



Güvenlik güçleri, çatışmanın çeteler arası liderlik tartışmasından kaynaklandığını açıkladı.



Hapishanede yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi.



Ekvador'da çete bağlantılı şiddet olayları son dönemde artış gösteriyor. Son olarak 29 Eylül'deki olaylarda 118 kişi ölmüştü. Bunun üzerine tüm hapishanelerde 2 ay süreyle "olağanüstü hal" ilan edilmişti.