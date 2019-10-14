Hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararıyla başlayan ve tüm ülkede büyük çaplı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların ardından Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ve ülkedeki yerli toplulukların liderleri ülkenin başkenti Quito’da bir araya geldi.



Ara bulucu Birleşmiş Milletlerin (BM) bu ülkedeki yönetici Arnaud Peral ve Ekvador Kamu Denetçisi Pablo Celi’nin katıldığı toplantıda yerliler, Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (CONAIE) Başkanı Jaime Vargas ve Cotopaxi Yerlileri Lideri Leonidas Iza ile diğer yöneticiler tarafından temsil ediliyor.



Protestocu yerlilerin bir anlaşmaya varılması için Moreno’dan akaryakıt sübvansiyonlarını derhal kaldırmasını talep ettiği ve ülkedeki medya kuruluşları tarafından canlı yayımlanan toplantı halen devam ediyor.

EKVADOR'DA YAŞANANLAR

Hükümet, şubatta 4,2 milyar doları IMF'den olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve Fonun kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.



Devlet Başkanı Lenin Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt desteğini kaldırdığını duyurmuştu.



Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.



Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.



Hükümet merkezini başkentten ülkenin güneybatısındaki liman şehri Guayaquil'e taşıyan Moreno yönetimi düzenlemelerden geri adım atmayacaklarını fakat diyaloğa açık olduklarını duyurmuştu.

