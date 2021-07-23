Ekvador'da iki cezaevinde isyan: 21 ölü, 35 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, iki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.



Ülkenin Guayaquil ve Cotopaxi kentlerindeki hapishanelerde eş zamanlı olarak çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığı düşünülen isyan çıktı.



Saatlerce süren, polisin güçlükle kontrol altına aldığı isyanda 21 mahkum yaşamını yitirdi, 6'sı polis 35 kişi yaralandı.



El Comercio gazetesine konuşan polis yetkilisi, kavganın, uyuşturucu ticareti yapan çetelerin kendi aralarındaki ittifak yapılanmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.



Narkotik ekiplerinin yaptıkları araştırmada, Meksikalı kartellere bağlı temsilcilerin Ekvador'daki uyuşturucu çeteleriyle bağlantı halinde olduklarını tespit ettiği bildirildi.



80 MAHKUM ÖLMÜŞTÜ



Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.



Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.