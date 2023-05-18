Ekvador'da siyasi kriz: Cumhurbaşkanı Lasso meclisi feshetti

Lasso, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin "ciddi siyasi kriz ve iç karışlık" yaşadığını belirterek, Anayasa'nın 148. maddesinin kendisine verdiği yetkiyle "çapraz ölüm" kararnamesini imzaladığını bildirdi.



Ulusal Meclisi feshettiğini açıklayan Lasso, Anayasa gereği yasama ve devlet başkanlığı seçimlerinin düzenleneceğini duyurdu.



Lasso, aldıkları kararın, Ekvador halkı için en doğru yol olduğunu vurgulayarak, "Bu sadece anayasal olduğu için değil aynı zamanda Ekvador halkına bir sonraki seçimlerde kendi geleceklerine karar verme yetkisini geri verdiği için demokratik bir karardır. Umudu ve sükuneti yeniden kazanmamız için bunu yapmalıyız." ifadesini kullandı.



ULUSAL MECLİS'TE DE KONUŞTU



Mecliste dün başlayan oturumda da konuşan Lasso, "Bu hükümete saldırının sınırı yoktur, kabinede hükümetin işini aksatmak için 14 siyasi davayı devreye aldılar. İçeride siyasi kriz ve kargaşa var. Halkın hiçbir sorununu çözmeyen hayali bir durum yarattılar. Bana karşı besledikleri kin, masumiyetimin en büyük kanıtıdır. Muhalefet tüm bu çabasıyla hükümeti istikrarsızlaştırmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Lasso, zimmete para geçirme iddialarını reddederek, devlet petrol şirketi ile bir tanker firması arasında yapılan sözleşmenin kendi dönemlerinden önce imzalandığını kaydetti.



ÜLKEYİ KARARNAMEYLE YÖNETECEK



Karara göre, Lasso, 6 ay süreyle ülkeyi kararname ile yönetecek ve bir yandan da seçim takvimi belirlenecek. Böylelikle Lasso'nun görevden alınma süreci iptal oldu.



Erken cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi belirlendiğinde de yeni seçilecek isim, ülkenin Mayıs 2025'e kadar yeni cumhurbaşkanı olacak.



Muhalefetin talebiyle dün toplanan Ulusal Meclis, Lasso'nun görevden azlini tartışırken, Cumhurbaşkanı Lasso, Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi feshetti.



Ekvador Anayasası'na 2008'de dahil edilen "çapraz ölüm" kararnamesi, Cumhurbaşkanı ile yasama arasındaki krizi sona erdirmeyi amaçladı. Lasso, bu kararnameyi ilk uygulayan Cumhurbaşkanı olarak ülke tarihine geçti.



LASSO'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR



Lasso, devlet petrol şirketi ile bir tanker firması arasında yapılan sözleşmede zimmete para geçirme ve bu süre içerisinde yapılan usulsüzlüklere göz yummakla suçlanmıştı.



Anayasa Mahkemesi, hakkında yolsuzluk suçlamaları yapılan Lasso için 30 Mart 2023'te mecliste azil soruşturması yürütülebileceğine karar vermişti.



Lasso'ya yönelik Haziran 2022'de yolsuzluk suçlamaları nedeniyle mecliste gensoru verilmiş ancak 92 oya ulaşmadığı için görevden alınma talebi reddedilmişti.