Ekvador’da "yabancı üsler" referandumu

Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullandığı Olon’daki sandık merkezinde, referandumu “doğrudan demokrasinin en saf örneği” olarak niteledi. Noboa’ya göre, özellikle organize suçla mücadelede yabancı askeri üslerin dönüşü ülkenin güvenliği için kritik önemde.

Ekvador, Pasifik kıyısındaki konumu nedeniyle son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığının ana güzergahlarından biri haline geldi. Bir zamanlar Latin Amerika’nın en güvenli ülkelerinden biri olan ülke, artan şiddet olaylarıyla benzeri görülmemiş bir güvenlik krizi yaşıyor ve bu durum ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiriyor.

YABANCI ÜSLER KONUSUNDA “EGEMENLİK” TARTIŞMASI

Anketler, anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis önerisine halkın çoğunlukla destek verdiğini gösterirken, yabancı askeri üslerin dönüşü konusunda toplumun bölünmüş olduğu görülüyor.

Bazı seçmenler ülkede egemenlik ve bağımsızlığın korunması gerektiğini savunurken, diğerleri istikrar, güvenlik ve demokratik düzenin yeniden sağlanması için değişimin şart olduğunu dile getiriyor.