Ekvador'da yangın. Limandaki 35 tekne küle döndü

Latin Amerika ülkesi Ekvador 'un Manabi eyaletinde balıkçı ve sürat teknelerinin demirlediği Manta Limanı Balıkçı İskelesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre olayda 2 kişi yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünü kaplayan yoğun alev ve siyah dumanlar dikkati çekti. 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesinin küle döndüğü olayın çete hesaplaşması ya da organize suç örgütleriyle bağlantılı bir saldırı olup olmadığı araştırılıyor.

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden (SNGR) yapılan açıklamada, hasar tespiti ve ihtiyaç analiz çalışmalarının yerel makamlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü kaydedildi.