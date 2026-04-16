Ekvador'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. 11 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador 'un Azuay eyaletine bağlı Cuenca-Molleturo karayolunda ilerleyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Acil durum servisinden yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı.

Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.