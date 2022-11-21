Ekvator Ginesi'nde 43 yılın ardından cumhurbaşkanı yine değişmedi

Ekvator Ginesi’nde oyların yüzde 99,7'sini alan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, görevindeki 43. yılın ardından yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Ekvator Ginesi'nde 43 yılın ardından cumhurbaşkanı yine değişmedi

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Ekvator Ginesi Radyo ve Televizyon Enformasyon Müdürü David Monsuy, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminin galibinin, 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Obiang olduğunu bildirdi.

Seçimlerde 427 bin 661 kişinin oy kullandığını belirten Monsuy, Cumhurbaşkanı Obiang'ın oyların yüzde 99,7'sini, diğer adaylardan Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisinin (CPDS) adayı Andres Esono Ondo'nun 150 kişinin oyunu, Sosyal Demokrasi Koalisyon Partisinin (PCSD) adayı Buenaventura Monsuy Asumu'nun ise 32 kişinin oyunu aldığını ifade etti.

Ekvator Ginesi'nde 43 yılın ardından cumhurbaşkanı yine değişmedi - 1

Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, Ekvator Ginesi’ni 7 yıl yönetecek cumhurbaşkanın yanı sıra milletvekili, senato ve belediye seçimleri için oy kullandı.

MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISININ YÜZDE 99'UNA SAHİP 

Tüm seçimler için resmi sonuçların en geç cuma günü açıklanması bekleniyor.

80 yaşındaki Obiang, 2016'daki seçimlerde oyların yüzde 93,7'sini alarak 5. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclis'teki 100 sandalyenin 99'una, senatodaki 55 sandalyenin ise tamamına sahip.

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