El Cezire: İsrail ordusu ekmek kuyruğundaki sivilleri vurdu

İsrail ordusu, Cibaliye mülteci kampındaki Al Fakhoura okulunu vurdu.

El Cezire'nin bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) bünyesindeki okulun girişindeki bir grup sivili kasten hedef aldı.

Sivillerin, tezgahtan ekmek alırken vurulduğu bildirilirken, binlerce insanın burayı sığınak olarak kullandığı ifade edildi.



Can kaybına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli bölge" ilan ettiği noktada yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda biri bebek iki kişi hayatını kaybetti.



Yerel kaynaklar, bu bölgenin daha önce "güvenli bölge" ilan edildiğine dikkat çekti.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 786 Filistinli öldü, 94 bin 224 kişi yaralandı.



Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

