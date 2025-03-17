El Cezire’den sayılarla Türkiye analizi: “Savunmada bağımsız bir yol çiziyor”

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşu, Türkiye’nin savunma gücünü mercek altına aldı.



Yayınladığı haberde “Kara, deniz ve hava yoluyla yapılan ilerlemelerle Türkiye bağımsız bir yol çiziyor” diyen El Cezire, “NATO'nun en büyük ikinci daimi ordusuna sahip olan Türkiye, aynı zamanda uluslararası pazarda bazı ikonik ürünlerle önemli bir silah ihracatçısı olarak ortaya çıktı” diye yazdı.



Haberde, Türkiye'nin on yıl önce 1,9 milyar dolar olan ihracatının her yıl artarak 2024 yılında 7,1 milyar dolara ulaşacağı ve Avrupa ile Ortadoğu'daki müşterilerle buluşacağı belirtildi.



Türkiye’nin 2010'lu yıllarda yerli tasarıma odaklanarak yerli savunma üretiminde büyük bir artış sağladığı belirtilen haberde, “Bugün, binlerce Türk savunma üreticisi kara, hava ve deniz kabiliyetlerini kapsıyor ve bu da uluslararası alanda giderek daha fazla kabul görüyor” denildi.

Bayraktar TB2 insansız hava aracı

"TÜRK İHA'LARINI DUYDUNUZ MU?"



Haberin “Türk insansız hava araçlarını duydunuz mu?” başlığının altında ise şu ifadelere yer verildi:



“Belki de en ünlü Türk insansız hava aracı (İHA), ilk olarak 2014 yılında konuşlandırılan ve en çok satın alınan Türk savunma ürünlerinden biri olan ikonik Bayraktar TB2'dir.



Bununla birlikte, 200 kg (441 lb) faydalı yüke sahip orta irtifa uzun ömürlü Anka-S ve 70 kg (154 lb) faydalı yüke sahip Vestel Karayel taktik İHA da dahil olmak üzere birkaç tane daha var.



Ülke ayrıca, yapay zeka ile güçlendirilmiş, havadaki herhangi bir tehdidi tanımlayabilen ve önleyebilen bir sistem olarak tanımlanan ‘Çelik Kubbe’ üzerinde de çalışmaktadır.



Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'nde eskiyen Amerikan F-16'larının yerini almayı amaçlayan ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı Türk KAAN üzerinde çalışmalar devam etmektedir.”



Bayraktar Kemankes 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi

"ALMAN LEOPARD VE AMERİKAN ABRAMS’A RAKİP"



Türkiye'nin zırhlı araç üretimine, Alman Leopard veya ABD Abrams gibi Batılı modellere rakip olacak şekilde tasarlanan Altay ana muharebe tankının öncülük ettiğini yazan El Cezire, şunları ekledi: “Ordu ayrıca mayına dayanıklı bir araç olan ve kontrgerilla operasyonlarında yaygın olarak kullanılan Kirpi'nin yanı sıra FNSS Savunma Sistemleri'nin Kaplan ve Pars gibi modern piyade savaş araçlarına da sahip.”



Haberde Türk donanmasının yeni nesil gemilerini üretmek üzere 2004 yılında kurulan MİLGEM (Milli Gemi Projesi) ile denizcilik alanında da üretim yaptığı ifade edilerek “En dikkat çekici olanı ise 2023 yılında konuşlandırılan ve Türk donanmasının en büyük gemisi olan amfibi drone taşıyan taarruz gemisi TCG Anadolu'dur” diye belirtildi.



Öte yandan, Bora kısa menzilli balistik füzesi ve uzun menzilli Atmaca füzeleri gibi akıllı mühimmatlar, hava savunma sistemleri ve füzelerden oluşan uzun listeye de değinildi.



Zırhlı aracı Kirpi 2

"İÇ ETKENLER KADAR DIŞ GÜÇLERİN DE SONUCU"



Türkiye'nin askeri donanım geliştirme çabasının iç etkenler kadar dış güçlerin de bir sonucu olduğuna işaret edilen haberde şu bilgiler aktarıldı:



“1970'lerin ortalarında Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs'a askeri müdahalesi nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu koydu.



1990'ların başında Almanya, Türkiye'ye sattığı zırhlı araçların sözleşmede sadece NATO üyesi olmayan bir devletin saldırısına karşı kullanılabileceği belirtilmesine rağmen yurt içinde kullanıldığını söyleyerek Türkiye'ye silah ihracat yasağı getirdi.



Ardından 2020'de ABD, Rus S-400 hava savunma sistemini satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uyguladı, o zamana kadar Türkiye zaten bir silah üreticisi olarak kurulmuştu.



Bugün Türkiye'de yaklaşık 3 bin silah şirketi bulunuyor.”



Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun

178 ÜLKEYE ULAŞTI



Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre Türkiye'nin ihracatı artarak küresel silah ihracatının yüzde 1,7'sini oluşturuyor ve 2020-2024 yılları arasında dünyanın savunma ihracatçıları sıralamasında 11. sırada yer alıyor.



Gözlemcilere göre geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ihracatı 178 ülkeye ulaşarak 2015-2019 dönemine kıyasla yüzde 103 artış gösterdi.



SIPRI'ye göre 202-2024 döneminde Türkiye'nin başlıca müşterileri Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Katar oldu.



En ünlü ihracatı olan Bayraktar orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracının ise aralarında Irak, Ukrayna, Kenya, Bangladeş ve Japonya'nın da bulunduğu en az 31 ülkeye ihraç edildiği bildirildi.



Geçtiğimiz yıl, üreticisi Baykar, daha fazla bileşen üretimi üstlenmek ve uluslararası tedarik zinciri zorluklarından kaçınmak amacıyla kendi jet motorlarını geliştirmek için 300 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu.



Akıncı insansız hava aracı için kendi motorunu, ardından da geliştirilmekte olan insansız havadan havaya savaş aracı Kızılelma için bir turbofan motor geliştirmeyi hedefliyor. Şimdiye kadar her ikisinde de Ukrayna motorları kullanıldı.