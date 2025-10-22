El dezenfektanlarındaki etanol, kanser riski nedeniyle yasaklanabilir

Avrupa Birliği (AB), çok sayıda el dezenfektanının temel bileşeni olan etanolün potansiyel kanserojen bir madde olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını masaya yatırıyor.



Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupa Kimyasallar Ajansından (ECHA) bir çalışma grubu, 10 Ekim tarihli iç değerlendirme raporunda etanolün "toksik" nitelikte olduğu uyarısında bulundu.



Raporda, etanolün kansere ya da gebelikte komplikasyonlara yol açabileceği belirtildi.



Aynı zamanda raporda, temizlik ürünleri ve diğer biyosidal uygulamalarda etanol yerine alternatif maddelerin kullanılması önerildi.



NİHAİ KARARI AVRUPA KOMİSYONU VERECEK



ECHA’nın Biyosidal Ürünler Komitesi, konuyu görüşmek üzere 25-28 Kasım tarihleri arasında bir toplantı düzenleyecek.



Ajans, komitenin bu toplantıda etanolü "kanserojen" olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğine karar vereceğini açıkladı. Böyle bir sonuca varılması halinde, maddenin ikame edilmesi tavsiye edilecek.



Bununla birlikte, konuya ilişkin nihai kararı Avrupa Komisyonu verecek.



Ayrıca kurum, Financial Times’a yaptığı açıklamada, etanolün "beklenen maruziyet seviyeleri güvenli kabul edilirse veya alternatif bulunamazsa" biyosidal kullanım için yine de onaylanabileceğini ifade etti.



Açıklamada ayrıca, konuyla ilgili henüz resmi bir karar alınmadığının altı çizildi.



DSÖ: ETANOL EL HİJYENİ İÇİN GÜVENLİ



Diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hem etanolü hem de izopropil alkolü el hijyeni açısından güvenli olarak sınıflandırmayı sürdürüyor.



Bu iki madde, dünya genelinde dezenfektan ve sterilizasyon ürünlerinde yaygın olarak kullanılıyor.



AB’nin etanolü yeniden sınıflandırması, temizlik ve kişisel hijyen ürünleri üreten firmaları ciddi ölçüde etkileyecek.



Bu ürünler arasında, özellikle Covid-19 salgını döneminde halk sağlığının korunması için temel bir araç haline gelen el dezenfektanları da bulunuyor.