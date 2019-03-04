Mısır'daki El Ezher Üniversitesi başimamı Şeyh Ahmed El Tayyip çok eşliliğin "Kuran'ın yanlış yorumlanmasından" kaynaklandığını söyledi.



Çok eşliliğin kadınlar ve çocuklar için adaletsizlik yaratabileceğini belirten El Tayyib, "Evliliğin çok eşli olması gerektiğini söyleyenlerin hepsi yanılıyor. Tek eşlilik kural, çok eşlilik ise istisnadır" dedi.



El Ezher Üniversitesi başimamı Şeyh El Tayyib mesajlarını hem Twitter hesabında hem haftalık televizyon programında paylaştı.



Mesajlar, El Ezher şeyhinin çok eşliliği yasakladığı şeklinde yorumlandı. Kurum, tartışmalar sonrası baş imamın "çok eşliliği yasaklamadığını" duyurdu.

