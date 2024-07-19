El Kaide lideri Pakistan'da tutuklandı

El Kaide lideri Amin ul Hak, Pakistan'ın terörle mücadele otoritesi tarafından tutuklandı.

El Kaide lideri Pakistan'da tutuklandı

tarafından yapılan açıklamada, El Kaide lideri Amin ul Hak'ın Pakistan'ın terörle mücadele otoritesi tarafından tutuklandığı belirtildi.

EL KAİDE LİDERLERİ TUTUKLANIYOR

Geçtiğimiz ay, El Kaide bağlantılı Al Hasan Mahmud, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından 2012-2013 yılları arasında Mali'nin Timbuktu kentinde işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle mahkum edilmişti.

46 yaşındaki Al Hasan Mahmud, işkence, tecavüz, cinsel kölelik ve dini ve tarihi yapıları tahrip etme gibi suçlamalardan suçlu bulunmuştu.

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