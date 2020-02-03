El Kaide üs saldırısını üstlendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde aralık ayında donanma üssüne düzenlenen terör saldırısının sorumluluğunu terör örgütü El Kaide üstlendi.

El Kaide'nin Arabistan yarımadasında faaliyet gösteren kolu saldırıyla ilgili bir video mesaj yayınladı.



Saldırı aralık ayında Florida eyaletindeki bir donanma üssünde meydana gelmişti.

Saldırıyı, eğitim için üste bulunan Suudi Arabistan askeri Muhammed Said el Şamrani gerçekleştirdi. 21 yaşındaki Şamrani, sınıfta ateş açmış, üç kişiyi öldürmüş, vurularak öldürülmüştü.



Amerika Federal Soruşturma Bürosu FBI, daha sonra, olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

El Kaide'nin Arabistan kolu tarafından yayınlanan videonun gerçek olup olmadığı henüz teyit edilmedi. Videoda saldırıyı El Kaide'nin gerçekleştirdiğine dair bir kanıt yer almıyor.

