El-Kassam Tugayları'ndan İsrail'e roketli saldırı

El-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almasına karşılık gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırıda kaç roket kullanıldığı ve tahribata ilişkin bilgi verilmedi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 10 roket fırlatıldığını, bunların 5'inin engellendiğini, 5'inin ise farklı noktalara isabet ettiğini bildirdi.



Kanal 12 televizyonu, sirenlerin Aşdod, Askalan ve Tel Aviv kentinin güneyindeki Şifla bölgesinde çaldığını aktardı.



Israel Hayom gazetesi, roketlerden birinin Askalan’a doğrudan isabet ettiği ve 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirdi. Bölgede maddi hasarın meydana geldiği belirtilen haberde, “şans eseri” ölen olmadığı kaydedildi.