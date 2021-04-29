'El Risitas' lakaplı komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti

2007'de bir televizyon programındaki kahkasıyla dünya çapında üne kavuşan ''El Risitas'' lakaplı komedyen Juan Joya Borja 65 yaşında hayatını kaybetti.

Borja'nın katıldığı bir programda garsonluk yaparken geçirdiği kazayı anlatırken gülme krizine girdiği video 2014'te Reddit'e düştükten sonra kısa süre viral olmuştu.

Eylül 2020'den beri tedavi gördüğü belirtilen Juan Joya Borja'nın hastalık nedeniyle bir bacağının kesildiği de iddia edildi.

Kahkahaları yaşanan her olaya uyarlanan Borja’nın ölümü sosyal medyada da gündem oldu.



Mart 2014'te, röportajın görüntüleri Müslüman Kardeşler tarafından Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi taklit etmek için kullanıldı.

Haziran 2016'da Britanya'da Brexit kararının parodisini yapmak için kullanıldı ve El Risitas'ın Cameron'a danışmanlık yaptığı da iddia edildi.

Öte yandan El Risitas'ın kahkasının teknoloji ve oyun alanında da birçok paradosi üretildi.



