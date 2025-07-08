El Salvador: “Cehennemdeki” göçmenler ABD’nin sorumluluğunda

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikaları uygulanmaya ve tartışılmaya devam ederken, El Salvador, ABD’nin göçmenleri sınır dışı ettiği ve kamuoyunda “yeryüzündeki cehennem” olarak da bilinen CECOT yüksek güvenlikli mega hapishane hakkında açıklama yaptı.



ABC News haber sitesinin aktardığına göre, El Salvador hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir çalışma grubuna sunduğu bir raporda, çete üyesi oldukları iddiasıyla El Salvador’daki mega hapishaneye gönderilen 200’ü aşkın göçmenin sorumluluğunun ABD’ye ait olduğunu bildirdi.



El Salvador’un pazartesi günü mahkemeye sunduğu raporda dile getirilen bu ifadeler ise ABD Başkanı Trump ve yönetiminin aylardır yaptığı açıklamalarla tezat oluşturuyor. ABD yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda, CECOT’a gönderilen göçmenleri geri getiremeyeceklerini çünkü buranın El Salvador’un yetkisi altında olduğunu bildirmişti.



KAYIP 4 VENEZUELALININ AKIBETİ MERCEK ALTINDA



El Salvadorlu yetkililer, BM’ye sundukları raporda, “Bu bağlamda, bu kişilerle ilgili yargı yetkisi ve sorumluluk, imzalanan uluslararası anlaşmalar uyarınca ve suç meselelerinde egemenlik ve uluslararası işbirliği ilkelerine uygun bir şekilde tamamen yetkili yabancı makamlardadır” ifadelerini kullandı.



El Salvador, bu raporu BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Çalışma Grubu tarafından yapılan mahkeme başvurusuna yanıt olarak sundu. Söz konusu çalışma grubu, mart ayında El Salvador’a gönderildiği düşünülen dört Venezuelalı adamın kaybolması vakasını soruşturuyor.



ABD yönetimi ise şu ana kadar El Salvador’a gönderilen kişilerin listesini yayınlamış değil.

El Salvador da söz konusu raporda, El Salvadorlu yetkililerin çalışma grubunun bahsettiği kişileri gözaltına almadığı, tutuklamadığı ya da başka bir yere sevk etmediği bilgisini verdi. Raporda, El Salvador’un eylemlerinin ABD ile olan ikili işbirliği mekanizmasının uygulanması ile sınırlı olduğu belirtildi, El Salvador’un ABD tarafından gözaltına alınan kişilerin tutulması için hapishane altyapısı sağladığına işaret etti.



ABD ve El Salvador arasında imzalanan 6 milyon dolar değerindeki anlaşma kapsamında El Salvador ABD’nin sınır dışı ettiği ve çete üyesi olmakla suçladığı göçmenleri gözaltında tutuyor.

