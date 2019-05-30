ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü La Libertad'ın 27 kilometre güneybatısında olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıDünya
Güney Amerika ülkesi El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü La Libertad'ın 27 kilometre güneybatısında olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.