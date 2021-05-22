El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polisin bahçesinde 10 ceset daha bulundu

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polis memurunun evinin bahçesinde 10 ceset daha bulundu.

Anadolu Ajansı 22.05.2021 - 13:34

El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polisin bahçesinde 10 ceset daha bulundu

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BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, 2005'te polis teşkilatından atılan Hugo Osorio Chavez'in (51), başkent San Salvador'un 78 kilometre kuzeybatısında yer alan evinin bahçesinde 10 ceset daha bulunduğunu belirterek eski polisin evinin bahçesinden toplam 24 cesedin çıkarıldığını bildirdi.

Bahçeden toplam 40'a yakın cesedin çıkarılacağının tahmin edildiğini kaydeden yetkililer, tüm cesetlerin çıkarılmasının bir ay kadar sürebileceğini ifade etti.

Chavez, nisanda 57 yaşındaki bir kadın ve onun 26 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle Chalchuapa kentinde gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Chavez'e yardım ettiğinden şüphelenilen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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