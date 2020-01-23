El Salvador'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'daki Ilobango'nun Bosques de la Paz bölgesinde El Salvador Silahlı Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı düştü.



Kazada uçakta bulunan 2 pilot hayatını kaybetti.



El Salvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kazada pilot Nelson Evan Saldania Alvaro ve 17 yıllık deneyime sahip pilot Roberto Guillermo Castro Martinez hayatını kaybetti" denildi.



Öte yandan yerel kaynaklar, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.