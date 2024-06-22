El Salvador'da sel faciası: Ölü sayısı yükseliyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

El Salvador'da sel faciası: Ölü sayısı yükseliyor

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların toprak kaymasına yol açtığı, bazı evlerin duvarlarında çökme meydana geldiği belirtildi.

Şiddetli yağış kaynaklı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a çıktığı ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

BİNLERCE KİŞİ GÜVENLİ YERE TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, 6 binden fazla kişinin güvenli yerlere nakledildiği ve yoğun yağışların bir süre daha devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağaçların devrildiği ve otoyolların sular altında kaldığı görülüyor.

Yerel basına göre, arama kurtarma çalışmalarına polis ve askeri birlikler de destek veriyor.

Şiddetli yağışların devam edecek olması nedeniyle bazı bölgelerde 18 Haziran'da 15 günlüğüne olağanüstü hal ilan edilmişti.

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