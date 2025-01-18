El Salvador'da uyuşturucu tacirlerine darbe

El Salvadorlu yetkililerin açıklamalarına göre, Ocak ayı başlarında 4 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

El Salvador açıklarındaki uluslararası sularda yapılan operasyonlarda 4 tekneye el konuldu.

Toplamda ele geçirilen yaklaşık 4 buçuk tonluk kokainin piyasa değerinin 100 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Kolombiya ve Ekvador uyruklu 9 kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.





BUKELE'DEN AÇIKLAMA

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, operasyonların organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına vurulmuş büyük bir darbe olduğunu açıkladı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un lideri Bukele, uyuşturucu çetelerine karşı verdiği mücadeleyle biliniyor.