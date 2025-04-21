El Salvador’dan Venezuela’ya “siyasi tutuklu” teklifi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bir diğer Güney Amerika ülkesi Venezuela’ya ABD’den sınır dışı edilen Venezuelalılar konusunda teklif yaptı. Bukele, dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, El Salvador'a ABD’den sınır dışı edilen 252 Venezuelalı ile Venezuela’da tutulan “siyasi tutukluları” takas etmeyi teklif etti.



Mesajında Venezuela Devlet Başkanı’na seslenen Bukele, Nicolas Maduro’dan “elindeki siyasi tutuklulardan” 252’sini teslim etmesini istedi. El Salvador lideri, söz konusu tutukluların takas sonrası yeniden hapishaneye gönderilip gönderilmeyeceği konusunda bilgi vermedi.



VENEZUELA BAŞSAVCISI’NDAN BUKELE’YE YANIT



Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ise Bukele’nin teklifini eleştirerek El Salvador'u 252 Venezuela vatandaşını hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutmakla suçladı. Saab, konuya ilişkin açıklamasında, tutukluların ne ile suçlandıklarını, hakim karşısına çıkarılıp çıkarılmayacaklarını, hukuki danışmanlığa erişimlerinin olup olmadığını ve aileleriyle temas kurmalarına izin verilip verilmediğini sordu.



TAKAS İÇİN KİMLERİN ADI GEÇİYOR?



Bukele’nin Venezuela’dan tahliye için teklif ettiği isimler arasında gazeteci Roland Carreno, insan hakları avukatı Rocio San Miguel ve Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun annesi Corina Parisca de Machado gibi isimler yer alıyor. Bukele, mesajında ayrıca teklif ettiği takas kapsamında aralarında ABD, Almanya ve Fransa vatandaşlarının da olduğu yaklaşık 50 diğer tutukludan da bahsetti.



ABD’DEN ÖVGÜ



ABD’den ise Bukele’nin önerisine övgü geldi. ABD’nin rehinelerden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler, X hesabından yaptığı paylaşımda, takas için önerilen isimlerin arasında 10 ABD’linin de olduğunu belirtti.



Bukele de El Salvador Dışişleri Bakanlığı’nın teklifi diplomatik kanallar üzerinden Venezuela hükümetine sunacağı bilgisini verdi.



ABD’deki Trump yönetimi, ABD’deki en az 200 Venezuela vatandaşını El Salvador’a sınır dışı etmişti. Söz konusu kişiler Tren de Aragua çetesinin üyesi olmakla suçlanıyordu. ABD, sınır dışı edilen göçmenleri “Terörizm Hapishane Merkezi’nde” tutması için El Salvador’a 6 milyon dolar ödüyor.



VENEZUELA “SİYASİ TUTUKLU YOK” DİYOR



Öte yandan, Venezuela hükümeti, ülkede siyasi tutuklu olmadığını ve tutuklu kişilerin mahkum edildiği suçlar olduğunu söylüyor. Sivil toplum kuruluşlarına göre ise Venezuela’da 800’den fazla kişi siyasi sebeplerden tutuklu bulunuyor. Venezuela hükümeti, ABD’nin sınır dışı ettiği vatandaşlarının çete bağlantısı olduğu iddialarını da reddediyor.



Venezuela Başsavcısı Saab da göçmenlerin gönderildiği CECOT hapishanesinin “artık bir işkence merkezi değil, masum Venezuela vatandaşlarının zorla kaybedildiği bir yer olarak” nitelendirdi. Saab,El Salvador’dan tutukluların tam listesini, hukuki durumları hakkında bilgiyi ve her birinin sağlık durumuyla ilgili raporları talep edeceklerini bildirdi.