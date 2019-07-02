ABD-Meksika sınırında boğularak hayatını kaybeden El Salvadorlu 25 yaşındaki baba ve 2 yaşındaki kızı için memleketlerinde cenaze töreni düzenledi.



ABD'de sığınma başvurusu yapmak umuduyla El Salvador'dan yola çıkan baba-kız, Rio Grande nehrinden geçmeye çalışırken boğularak yaşamını yitirmişti.



Baba kızın cenazesi korkunç olaydan bir hafta sonra El Salvador'un başkenti San Salvador'daki bir mezarlığa defnedildi.



Cenaze törenine sevenleri akın etti. Cenaze törenine katılan Reina Morales, "Baba ve kızın yasını tutuyoruz. Umarım huzur bulurlar. bu çok acı verici" dedi.



Rio Grande nehri, daha iyi yaşam şartları için Meksika sınırından ABD’ye geçmeye çalışan göçmenler için ölümcül rotalardan biri.



TRUMP'TAN 4,6 MİLYAR DOLARLIK PAKETE ONAY



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırındaki güvenliğin sağlanması ve binlerce mülteciye yardım edilmesini öngören 4,6 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı.



Geçen hafta da ABDd Senatosu'nda onaylanan bütçenin 2,9 milyar doları ailesi olmayan göçmen çocuklara bakılması ve onların uygun evlere yerleştirmesi amacıyla "sağlık ve insan hizmetleri bölümü"ne verilecek.



Bütçenin 1,3 milyar dolarlık kısmıysa ABD'de tutulan göçmenlerin yiyecek, barınma, tıbbi bakımı gibi temel ihtiyaçlarının sağlaması için İç Güvenlik Bakanlığı'na verilecek.