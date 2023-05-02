Elçiliğin tahliyesi pasaportlarından etti

Hartum'daki Hollanda Büyükelçiliğine vize başvurusu yapan Sudanlıların pasaportlarının, güvenlik sebebiyle kapatılan büyükelçilikte kaldığı ve sahiplerine iade edilemeyeceği bildirildi.
Hollanda Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından, pasaportlarının kapatılan Hollanda Büyükelçiliğinde kalmasına tepki gösteren bir kullanıcıya verilen yanıtta, "Yerel makamlardan yeni pasaport başvurusunda bulunmanızı tavsiye ediyoruz." denildi.
"ÜZGÜNÜZ, GERİ VEREMEYECEĞİZ"
Seyahat etmek amacıyla vize olmaksızın pasaportlarını geri almak istediğini belirten "Wasil Ali Taha" isimli kullanıcıya yanıt olarak, "İçinde bulunduğunuz durum sebebiyle üzgünüz. Büyükelçiliği kapatıp personeli tahliye etmek zorunda kaldık. Maalesef bu durum, pasaportlarınızı size geri veremeyeceğimiz anlamına geliyor." paylaşımında bulunuldu.
PAYLAŞIMA TEPKİ
Sosyal medyada, çok sayıda kişinin tahliye sürecinde pasaportların sahiplerine ulaştırılamaması sebebiyle Bakanlığın paylaşımına tepki gösterilirken, çatışma halindeki yerel otoritelerden, yeni pasaport başvurusu tavsiyesi "aşağılayıcı" olarak nitelendirildi.