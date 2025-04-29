“Elektrik ihtiyacının yüzde 60’ı 5 saniyede yok oldu”: İspanya ve Portekiz’de son durum ne?

Avrupa’nın güneyindeki İber Yarımadası’nda yer alan İspanya ve Portekiz’in yanı sıra Fransa’nın bazı bölgelerinde etkili olan geniş çaplı elektrik kesintilerinin ardından bazı bölgelere yeniden elektrik verilmeye başladı.



Elektrik kesintileriyle birlikte özellikle İspanya ve Portekiz’de ülke genelinde hayat durma noktasına gelirken, İspanya İçişleri Bakanlığı, dün ulusal acil durum ilan ederek ülke çapında 30 bin polisin görevlendirilmesine karar verdi. Her iki ülkede de kabineler, acil durum toplantıları düzenledi. Kesintilerin sebebi henüz netlik kazanmazken, Portekiz kesintilerin kaynağının İspanya’da olduğunu savundu, İspanya ise Fransa’ya sağlanan bağlantıda yaşanan soruna işaret etti. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro da yaşanan kesintilere bir siber saldırının sebep olduğuna dair “hiçbir emare” olmadığını belirtti.



SANCHEZ'DEN "EVDE KALIN" ÇAĞRISI



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in açıklamasına göre, İspanya, yerel saatle 12.33'te, 5 saniye içinde, üretilen elektrikte 15GW büyüklüğünde bir kayıp yaşadı. Bu, ülkedeki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 60’ına tekabül ediyordu. Teknisyenlerin söz konusu düşüşün neden yaşandığını anlamaya çalıştığını anlatan Sanchez, “Bu, daha önce hiç yaşanmamış bir şey" diye konuştu. İspanya Başbakanı Sanchez, vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerinde kalmalarını ve telefon hatlarını olabildiğince meşgul etmemelerini istedi. Sanchez, “Sebepler konusunda kesin bir bilgi yok; halka spekülasyonda bulunmama çağrısında bulunuyorum” dedi. PORTEKİZ İSPANYA’YA, İSPANYA FRANSA’YA İŞARET ETTİ



Portekiz’in şebeke operatörü REN’in yönetim kurulu üyelerinden Joao Conceicao da basına yaptığı açıklamada, “önce İspanyol sisteminde yaşanıp ardından Portekiz sistemine yayılan, elektrik voltajında meydana gelen çok büyük bir dalgalanma” olasılığını yadsımadıklarını belirtti. Yetkili, REN’in İspanya ile temas halinde olduğunu belirterek, “Bunun bin bir sebebi olabilir; sebebi değerlendirmek için çok erken” dedi.



İspanya’nın şebeke operatörü REE ise yaşananların olası sebebi olarak Fransa ile yaşanan bir bağlantı sorununa işaret etti. Eduardo Prieto, “Yaşanan enerji kaybının boyutu, Avrupa sistemlerinin başa çıkabilmek için tasarlandıklarının çok ötesindeydi; İspanya ve Fransa şebekelerinde kopukluğa neden oldu. Bu da, İspanyol elektrik sisteminin çökmesine sebep oldu” değerlendirmesinde bulundu.



Dün Fransa’da da bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintisi yaşanmıştı. Fransa’nın şebeke operatörü RTE, kesintinin yaşanmasının ardından İspanya’nın kuzeyindeki bazı bölgelere elektrik sağlamak için harekete geçtiklerini açıkladı.



İSPANYA: ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 99'U KARŞILANABİLİYOR



İspanya’da dün akşamüstü itibarıyla Bask bölgesi ile Barselona’nın bazı bölgelerine yeniden elektrik sağlanmaya başladı. Dün akşam itibarıyla başkent Madrid’e de kısmen elektrik sağlanabildi.



İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi.



Enagas şirketi elektrik kesintisi sırasında talebi karşılamak için acil durum servislerini aktive ettiklerini açıklarken, Prieto şirketi normale dönmenin “saatler süreceğini” bildirmişti.



Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida da X hesabından yaptığı paylaşımda sokak ışıklarının halen yüzde 100 oranında çalışmadığını belirterek halka evlerinde kalmalarını tavsiye etti. PORTEKİZ: 424 TRAFO MERKEZİ KISMEN FAALİYETE GEÇTİ



Pazartesi gecesi itibarıyla aralarında başkent Lizbon şehir merkezi de olmak üzere Portekiz’in pek çok bölgesine de yavaş yavaş yeniden elektrik sağlanmaya başladı. Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes de gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı. 10,5 milyon nüfusu bulunan ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti. REN'den bu sabah yapılan açıklamada, ülkenin tüm şebekesinde "istikrar sağlandığı" belirtildi.

İSPANYA SAĞLIK BAKANLIĞI: SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLANABİLİYOR



İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle insanlar metro ve asansörlerde mahsur kalmış, trafik lambalarının çalışmaması sebebiyle trafik durma noktasına gelmiş, kredi kartları ile işlem yapılamamış ve hastanelerde gerçekleştirilmesi planlanan ameliyatlar ertelenmişti.



İspanya Sağlık Bakanlığı, bugün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, sağlık kuruluşlarının elektrik kesintilerine rağmen faaliyetlerini sürdürmeyi başardığını belirtti.



Sağlık Bakanı Mónica García, tüm yarımadayı etkileyen elektrik kesintisine rağmen İspanyol sağlık hizmetlerinin faaliyetlerini sürdürmeyi başardığını, ancak en acil vakalara "öncelik vermek" için faaliyetlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldıklarını bildirdi.



Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı da pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen elektrik kesintisinin ardından işçilere, seyahat edememeleri veya işlerini yapamamaları durumunda ücretli izin alma hakları olduğunu hatırlattı.

