Elektrik ileten yeni bir bakteri türü keşfedildi

ÇEVRESEL UYGULAMALARDA KULLANILABİLİR

Yeni tür, bilinen diğer kablo bakteri cinsleri olan Ca. Electrothrix ve Ca. Electronema’nın genetik özelliklerini bir arada taşıyor. Bu da bakterinin, bu iki tür arasındaki evrimsel bir köprü olabileceğini gösteriyor. Ayrıca yüzeyinde, diğer türlerden üç kat daha belirgin çıkıntılar taşıyor. Bakterinin elektron taşıma özelliği, kirli tortulardan zararlı maddeleri temizlemek gibi çevresel uygulamalarda kullanılabileceği anlamına geliyor.



Bakteriye, keşfin yapıldığı bölgenin yerli halkı Yaqona topluluğundan esinlenerek, Candidatus Electrothrix Yaqonensis adı verildi.