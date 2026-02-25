Elektrik kesik, yakıt bitti, halk meslek değiştiriyor. Küba'da kriz büyüyor

ABD’nin,Venezuela’daki yönetim değişikliğinin ardından Karakas’ın Küba ’ya petrol sevkiyatını durdurması ve sevkiyat yapan ülkelere yaptırım tehdidinde bulunması, ada ülkesinde ağır bir enerji krizine yol açtı.

Uzun süredir elektrik kesintileri, yakıt, ilaç ve gıda kıtlığıyla mücadele eden Küba’da kriz daha da derinleşti.

YAKIT BULAMADI, MESLEK DEĞİŞTİRDİ

Havana’da yaşayan 27 yaşındaki iki çocuk babası Yixander Diaz, yakıt bulamadığı için taksiciliği bırakıp yeniden inşaat işçiliğine döndü.

Diaz, motosikletini ve otomobilini park ederek işe bisikletle gidip gelmeye başladığını belirterek, “Zor zamanlar.” dedi.

DÖRT GÜN ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİLDİ

Hükümet, kamu çalışanlarının maaşlarını şimdilik koruyacağını açıklasa da ulaşım sorunları nedeniyle dört gün çalışma modeline geçildi.

Acil önlemler kapsamında dizel satışı tamamen yasaklanırken, benzin satışı da ciddi şekilde sınırlandırıldı. Araç sahiplerine mobil uygulama üzerinden en fazla 20 litre benzin veriliyor, ancak bu kotaya ulaşmak aylar sürebiliyor.

KÜÇÜK İŞLETMELER DE DARBE ALDI

Yakıt krizi, özellikle özel sektör ve küçük işletmeleri ağır etkiledi. Bir restoranın otopark görevlisi Alexander Callejas, müşteri sayısının araçla gelenlerin azalması nedeniyle dramatik şekilde düştüğünü belirterek “Her an işimi kaybedebilirim, ailemi nasıl doyuracağımı bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki küçük ve orta ölçekli özel işletmelerin yüzde 96’Sı yakıt sıkıntısından “ağır ya da felaket” düzeyinde etkilendi.

HER GÜN ELEKTRİĞİN GELMESİNİ BEKLEMEK ZORUNDALAR

Günde yaklaşık 40 bin varil seviyesindeki yerel ham petrol üretimi, elektrik santrallerini çalıştırmaya ancak yetiyor. Dizel eksikliği, üretimi destekleyen jeneratörleri de devre dışı bıraktı. Resmi istatistiklere göre, ada ülkesi geçen yıl ihtiyaç duyduğu elektriğin yalnızca yarısını üretebildi.

Havana’da yaşayan Eduardo, her gün yaşanan elektrik kesintilerinin günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirterek, “Elektrik olduğunda yemek yapabiliyorum, yoksa beklemek zorundayım.” dedi.

“NE ÜRÜN KALIYOR NE DE MAL GETİRECEK YAKIT”

Gıdasının yüzde 80’ini ithal eden Küba’da yakıt krizi, meyve ve sebze tedarikini de aksattı. Havana’nın merkezinde küçük bir dükkanda çalışan 20 yaşındaki Yordan Gonzalez, sabah saat dokuzda işe başladıklarını ancak öğlene doğru ürünlerin tükendiğini söyledi. Gonzalez, “Öğleden sonra ne ürün kalıyor ne de yeni mal getirecek yakıt.” diye konuştu.

Başkent yakınlarındaki Mariel Ticari Limanı’nda ise konteynerler birikmeye başladı. Ürünleri ülke içine dağıtacak yeterli yakıt bulunamıyor.

Yakıt ablukasıyla derinleşen enerji krizi, Küba’da yalnızca ulaşımı değil, üretimi, ticareti ve temel yaşam koşullarını da doğrudan etkiliyor. Ada ülkesi, ağır ekonomik baskı altında ayakta kalma mücadelesi veriyor.