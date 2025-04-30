Elektrik kesintileri 5 can aldı: Avrupa'da kaos sürüyor

İber Denizi'ni kaosa sürükleyen elektrik kesintisiyle bağlantılı olarak İspanya'da en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre üç ayrı olayda ölenlerden biri, Galiçya'nın Taboandela kasabasında yaşayan yaşlı bir çift ve oğulları.

Diğer iki vakada ise Valensiya eyaletinde 46 yaşında bir kadın ve Madrid'in güneyinde bir bölgede başka bir kadın hayatını kaybetti.

Taboandela'daki kazayla ilgili olarak, dün sabah ölü bulunan ebeveynler ve oğullarının ölümleri yetkililer tarafından arızalı bir jeneratörle bağlantılı olabilecek karbon monoksit solunmasına bağlanıyor. Acil durum servisleri ölenlerin 81 ve 77 yaşlarında bir çift ile 56 yaşındaki oğulları olduğunu doğruladı.