Elektrik kesintileri 5 can aldı: Avrupa'da kaos sürüyor
İspanya ve Portekiz'de başlayan geniş çaplı elektrik kesintileri nedeniyle üç ayrı olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İber Denizi'ni kaosa sürükleyen elektrik kesintisiyle bağlantılı olarak İspanya'da en az 5 kişi hayatını kaybetti.
İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre üç ayrı olayda ölenlerden biri, Galiçya'nın Taboandela kasabasında yaşayan yaşlı bir çift ve oğulları.
Diğer iki vakada ise Valensiya eyaletinde 46 yaşında bir kadın ve Madrid'in güneyinde bir bölgede başka bir kadın hayatını kaybetti.
Taboandela'daki kazayla ilgili olarak, dün sabah ölü bulunan ebeveynler ve oğullarının ölümleri yetkililer tarafından arızalı bir jeneratörle bağlantılı olabilecek karbon monoksit solunmasına bağlanıyor. Acil durum servisleri ölenlerin 81 ve 77 yaşlarında bir çift ile 56 yaşındaki oğulları olduğunu doğruladı.
OKSİJEN MAKİNESİ DURDU
İkinci olay ise sağlık sorunları olan bir kadınla ilgili. Valensiya'nın Algira kasabasında yaşayan kadının, kullandığı oksijen makinesinin elektrik kesintisi nedeniyle çalışmayı durdurması üzerine hayatını kaybettiği bildirildi.
Evine giden polis memurları 46 yaşındaki kadını hayata döndürmek için yaklaşık yarım saat uğraştı ancak başarılı olamadı.
Son olarak, Madrid'in Carabanchel bölgesinde meydana gelen üçüncü bir olayda, 56 yaşındaki bir kadının muhtemelen bir mumun neden olduğu yangın nedeniyle öldüğü kaydedildi.
Yangın pazartesi akşamı çıktı ve kadının evi yanarak kül oldu. Söndürme operasyonu sırasında itfaiyeciler, 5'i duman soluma nedeniyle hastaneye kaldırılan çok sayıda kişiyi kurtarmaya devam etti.
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