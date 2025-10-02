Elektrik kesintileri, uydu aksaklıkları ve renkli auroralar: ABD'de güneş fırtınası uyarısı

ABD’de Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), çarşamba günü orta şiddette jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı.

Güneşte oluşan koronal deliklerden yayılan hızlı parçacık akımının, Dünya’nın manyetik alanında bozulmalara yol açtığı belirtildi.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE DALGALANMA

Daily Mail'de yer alan habere görei Jeomanyetik fırtınalar, elektrik şebekelerinde küçük dalgalanmalara, uydu operasyonlarında aksamaya ve yüksek kuzey enlemlerinde kuzey ışıklarının görülmesine neden olabiliyor.

NOAA, etkilerin çoğunlukla yönetilebilir düzeyde olacağını, teknolojik altyapı üzerinde küçük dalgalanmalar yaşanabileceğini açıkladı.

Uyarıya göre, Washington, Wisconsin, New York, Michigan ve Maine’in kuzey bölgeleri ile Kanada sınırına yakın Minnesota, Kuzey Dakota ve Montana gibi eyaletlerde küçük güç dalgalanmaları görülebilir.

SANİYEDE 800 KİLOMETRE HIZ

Güneş fırtınası adı verilen yüklü parçacıkların saniyede 800 kilometre hızlara ulaştığı, bu akımın Dünya’ya çarpmaya devam etmesiyle fırtına koşullarının akşam saatlerinde de sürebileceği kaydedildi.

Uzmanlar, ciddi sorunlar beklenmediğini ancak elektrik şebekesi operatörleri ile uydu sistemleri için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Fırtınanın en dikkat çekici etkilerinden biri ise kuzey ışıkları olacak. Alaska, Oregon, Idaho, Montana, Kuzey Dakota, Minnesota, Wisconsin ve New York’ta yaşayanların, çarşamba akşamı gökyüzünde yeşil, pembe, kırmızı ve mor renkte auroraları görebileceği bildirildi.