Elektronik sigara 34 ülkede yasaklandı: DSÖ'ye göre normal sigara kadar zararlı

Elektronik sigaraların satışı 34 ülkede resmi olarak durduruldu. Ancak uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle cihazlar ve meyveli çeşitleri ulaşılabilir olmaya devam ediyor.



İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yetişkinden biri, yani 11 milyon kişi, elektronik sigara kullanıyor. Ancak gençler arasında kullanım, belirli yaş gruplarında çok daha yüksek.



Tütün şirketleri, e-sigaraların geleneksel sigaralardan daha güvenli olduğunu ve sağlık açısından önemli ölçüde daha düşük risk oluşturduğunu iddia ediyor.



Ancak giderek artan kanıtlar, cihazların akciğerlere zarar veren, kalp ve akciğer sorunları riskini artıran tehlikeli maddeler ürettiğini gösteriyor.



ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü, ülkeleri vatandaşlarını, özellikle de çocuklarını ve gençlerini korumak için elektronik sigara konusunda sıkı önlemler uygulamaya davet etti.



Elektronik sigaralar, en az 16 bin aroma çeşidiyle sosyal medya aracılığıyla çocukları hedef alıyor. Bu ürünlerden bazıları reklamlarında çizgi film karakterlerini kullanıyor ve genç neslin ilgisini çeken şık tasarımlara sahip.