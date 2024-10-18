Elektronik sigara patladı, 7 yaşındaki kız gözünü kaybetti

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan 7 yaşındaki Ruby Grainger'ın başına akıl almaz bir olay geldi.

Yaşadığı bölgedeki dondurmacı arabasına giderken yolun yanındaki çimlerde yakılmış ateşin içindeki elektronik sigaranın patlaması üzerine küçük kız bir gözünü kaybetti.



Doktorlar, ateşe atılan elektronik sigaranın pilinin ve akü asidinin patlaması sonucu parçaların Ruby'nin gözüne geldiğini belirtti.



Olayı anlatan anne Ciara Grainger, "Dondurma arabasına doğru yürüyordu ve tam geri dönerken yüzünde bir şey patladı. Tek duyduğum çığlıklardı, kendini kaybetmişti, yüzünden kanlar akıyordu" dedi.



Küçük kız ambulansa hastaneye kaldırıldı. İlk gittikleri hastanede doktorlar Ruby'nin gözünde bir şey bulamadıklarını söyledi. Hemen ardından Ruby, başka bir hastaneye sevk edildi.

"BEN DE GÖZÜMÜ KAYBETTİM"



Doktorlar, gözün tamamın kaybedildiği böyle bir olaya ilk kez şahit olduklarını ve Ruby'nin gözünü almak zorunda olduklarını iletti.

Çocuğunun hayatının değişitiğini söyleyen anne "O gözünü kaybettiğinde ben de kendi gözümü kaybettim. Ona kendi gözümü verebilseydim, verirdim" diye konuştu.

Genç Ruby'ye şimdi bir protez göz takılması gerekecek. İyileşmesi halinde altı hafta içinde ameliyat olabilmesini umuyorlar.



Anne, genç kızı için adaletin yerini bulmasını umuyor ancak yangını kimin çıkardığını bulmanın samanlıkta iğne aramak gibi olduğunu söylüyor.

