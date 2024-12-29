Elektronik sigara satışına yasak! Bu adımı atan ilk AB ülkesi

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için sağlık tehdidi haline geldiğini söyledi.



Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğini vurgulayan Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını bildirdi.



Belçika, 1 Ocak'ta ‘vape’ ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.