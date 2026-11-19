Eleştirmenler ve medya 13 yıl sonra çıkan GTA 6 için ne dedi?
19.11.2026 09:18
Son Güncelleme: 19.11.2026 09:34
GTA 6, oyun dünyasının önde gelen mecralarından ve dünya basınından tam puan aldı.
Konsollar için 19 Kasım 2026'da yayımlanan GTA 6, oyun dünyasının önde gelen mecralarından ve dünya basınından tam puan aldı.
Rockstar Games'in geliştirdiği Grand Theft Auto VI (GTA 6) , bugün itibarıyla Türkiye dahil dünya genelinde erişime açıldı.
Türkiye saatiyle 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece 00.00'da açılan yapım, şu an yalnızca PlayStation 5, PS5 Pro ve Xbox Series X/S konsollarında oynanabiliyor ve cihazlarda yaklaşık 212 GB boş alan gerektiriyor.
PlayStation 4 ile Xbox One için yayımlanmayan oyunun bilgisayar sürümünün çıkış tarihini Rockstar Games henüz açıklamadı.
Oyun basını ve uluslararası medya kuruluşları, 13 yıllık bekleyişin sonunda gelen yapımı tam puanlarla karşıladı.
Bloomberg'den oyun gazetecisi Jason Schreier da 5 üzerinden 5 puan verdiği GTA 6'yı "başyapıt" ilan etti ve oynarken sık sık böyle bir oyunun nasıl var olabildiğini sorguladığını yazdı.
"HAYATIMDA OYNADIĞIM EN ETKİLEYİCİ VİDEO OYUNU"
IGN yazarı Luke Reilly, 10 üzerinden 10 puan verdiği yapımı "benzeri görülmemiş, inanılmaz ve kaçırılmaması gereken" sözleriyle tanımladı ve 120 saat oynamasına rağmen haritada hala hiç gitmediği geniş bölgeler kaldığını aktardı.
İmparatorluk kurmak veya intikam almak yerine paçayı kurtarmaya çalışan başrol karakterleri Jason Duval ile Lucia Caminos'un hikayesi, Reilly'ye göre dört-beş sezonluk prestijli bir televizyon dizisi gibi ilerliyor.
Standart PlayStation 5'te saniyede 30 kare hızında pürüzsüz çalışan yapımda araç sürüşünün serinin en güçlü seviyesine ulaştığını belirten eleştirmen, banka soygunlarının artık açık dünyada istenildiği an yapılabildiğini ve mini harita radarı kaldırılan polis kovalamacalarının çok daha gerçekçi hale geldiğini vurguladı.
Reilly incelemesini, "Açıkçası Grand Theft Auto 6 hayatımda oynadığım en etkileyici video oyunu" sözleriyle noktaladı.
"GTA 7 ÇIKANA KADAR BU SEVİYENİN AŞILACAĞINI ZANNETMİYORUM"
GameSpot editörü Tamoor Hussain, 10 üzerinden 10 puan verdiği yazısında evi tamir ettikten sonra mutfakta kulağının dibinden geçen ancak bir daha hiç görmediği bir sineğin vızıltısını duyduğunu anlattı ve bu küçük ayrıntı tutkusunun 13 yıllık bekleyişi haklı çıkardığını belirtti.
Kurgusal Miami uyarlaması Leonida eyaletinin oyuncudan bağımsız işlediğini kaydeden Hussain, elektrikli skuter kullanan yaşlı bir kadının silahlı soygun yapması gibi rastgele kaos olaylarının şehri sürekli canlı tuttuğunu aktardı.
Yazar, aynı zincire ait şubeler dahil hiçbir dükkanın birbirine benzemediğini ve oyun boyunca tek bir düşük kaliteli kaplamaya bile rastlamadığını ifade etti.
Açık dünya standartlarının erişilmesi imkansız bir noktaya taşındığını söyleyen eleştirmen, "GTA 6, Grand Theft Auto 7 gelene kadar aşılamayacağına bahse girebileceğim olağanüstü bir açık dünya aksiyon oyunu" dedi.
"Açıkçası Grand Theft Auto 6 hayatımda oynadığım en etkileyici video oyunu"
"ŞİMDİYE DEK OYNADIĞIN EN İNANDIRICI İLİŞKİ"
Eurogamer Genel Yayın Yönetmeni Chris Tapsell, 5 üzerinden 5 puan verdiği yapımı hem devasa ölçekli hem de hapishane duvarındaki uyumsuz boya yamasına varacak kadar ince işçilik taşıyan, tek kalıba sığmaz bir dünya diye tanımladı.
Kaosla özdeşleşen serinin ilk kez açıkça bir aşk hikayesi anlattığına değinen Tapsell, Manni L. Perez'in canlandırdığı Lucia ile Jason arasındaki bağın el ele tutuşmaktan kanepeye uzanıp televizyon izlemeye kadar küçük jestlerle kurulduğunu anlattı ve "Şimdiye dek oynadığım en inandırıcı, en büyüleyici ilişki şüphesiz bu" ifadelerini kullandı.
Yazar; nakit taşıma sınırı, PayPal parodisi BuckMe uygulaması ve ortak birikim hesabından oluşan katmanlı finans sisteminin yanı sıra güvenlik kameralarını yok etme gibi mekaniklerin her soygunu başlı başına bir oyuna dönüştürdüğünü kaydetti.
Tapsell ayrıca Amerikan liyakat masalını ve servet uçurumunu hicveden yapımda, binlerce çalışanın emeğiyle üretilen sayısız ayrıntının gözden kaçacak olmasının insanda tuhaf bir hüzün bile yarattığını ekledi.
"PARİS'İ DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞMAK GİBİ"
The Guardian yazarı Keza MacDonald, 5 üzerinden 5 yıldız verdiği incelemesinde "Bu oyunu değerlendirmek, örneğin Paris'i değerlendirmeye çalışmak gibi hissettiriyor" dedi ve 70 saatte bitirdiği serüvende ana merkez Vice City'ye ancak 30'uncu saatte ulaştığını paylaştı.
Şiddet ve kara mizahıyla bilinen serinin ilk kez empatiyi teşvik ettiğini belirten MacDonald, eşine özçekim göndermek, komşuya yardım etmek veya çöpü kutuya atmak gibi nezaket davranışlarının küçük ödüller kazandırdığını aktardı.
Yazar, serinin ilk kadın başkarakteri Lucia sayesinde kadınların artık gerçek insanlar gibi işlendiğini vurgularken, 18 yaş sınırını sonuna kadar hak eden müstehcen ve kaotik atmosferin de korunduğunu ifade etti.
Karmaşık kontroller yüzünden bazen selam vermek isterken yayalara yanlışlıkla yumruk attığını belirten eleştirmen, final görevlerinde karakterler için endişelenmekten televizyon karşısında volta attığını ve bu kadar duygulanmayı hiç beklemediğini yazdı.
"Bu oyunu değerlendirmek, örneğin Paris'i değerlendirmeye çalışmak gibi hissettiriyor"
"SİLAHLI ÇATIŞMALAR İNSANİ BAĞLARIN YANINDA OYALAYICI BİRER AYRINTI"
The New York Times'tan Yussef Cole, 100 üzerinden 90 puan verdiği değerlendirmesinde tek tuşla el ele tutuşabilen Lucia ile Jason'ın birbirine özen göstermesinin, yalnızca bireysel başarı peşinde koşan erkekleri anlatan eski oyunlara kıyasla büyük bir olgunlaşmayı yansıttığını kaydetti.
Şiddeti seçip tek başına hareket etmenin çiftin ilişkisini yıprattığını anlatan Cole, Jason'ın Lucia hapisten çıkmadan önce evin çatısını onarması ve duvarlarını boyaması gibi işlerin bile tatmin edici bir amaca hizmet ettiğini belirtti.
Yazar, iz süren köpekler ve helikopterlerle desteklenen polislerin çok daha zeki davrandığını, daralan yollardaki ciddi kazaların da çalıntı mücevherlerle temiz bir kaçış yapmayı zorlaştırdığını aktardı.
Asıl sanatın gökdelenlerde değil başrol ikilisinde hissedildiğini söyleyen Cole, "Silahlı çatışmalar, araba kovalamacaları ve karikatürize gangsterlikler bekleyebilir; bunların hepsi oyunun gerçek bir insani bağ kurma başarısının yanında oyalayıcı birer ayrıntıdan ibaret" değerlendirmesini yaptı.
"GELECEKTEN HABER GÖNDERMEK GİBİ"
The Washington Post yazarı Gene Park, 4 üzerinden 4 yıldız verdiği GTA 6'yı Amerikan yaşamının kültürel atlası niteliğinde bir destan diye tanımladı ve çevredeki insanlar çok gerçekçi tepkiler verdiği için oynarken kendi görgü kurallarına bile dikkat ettiğini anlattı.
Los Angeles'taki özel bir stüdyonun Miami'deki stilistlerin giydirdiği 33 binden fazla benzersiz karakter için diyalog yazdığını aktaran Park, önceki oyunda 55 bin olan animasyon sayısının 600 bine, şarkı listesinin de 1500'ün üzerine çıktığını bildirdi.
Duş almamanın kokuya, aç ve uykusuz kalmanın görevlerde başarısızlığa yol açtığını belirten yazar, oyuncu tercihlerinin hem çiftin ilişkisini hem de hikayenin yönünü değiştirdiğini vurguladı.
Deneyimli oyunculara yeniden merak duygusu aşılandığını kaydeden Park, "Bu oyun hakkında yazmak gelecekten haber göndermek gibi hissettiriyor; sanki yeni bir hayattan dönmüşüm gibi orada yaşananları insanlara anlatmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Kotaku'dan Zack Zwiezen, PS5 Pro üzerinde 150 saatten fazla oynadığı yapımın gerçekçiliğini anlatırken, basınçlı suyla tekne yıkadığı sırada karakterin parmak arası terliklerinin altında biriken sabun köpüklerinden ve tramvay istasyonundaki 100'ü aşkın benzersiz yolcudan övgüyle söz etti.
Altı yüzden fazla mağazanın, gerçek sefer saatli otobüs ve trenlerin yer aldığı dünyada işlenen suçların haberlere, radyoya ve sosyal medyaya anında yansıdığını belirten Zwiezen, birden fazla son barındıran hikayede iki farklı final gördüğünü paylaştı.
Yazar; kalabalık çatışmalardaki kare hızı düşüşlerini, ikinci yarıdaki tempo kaybını ve yanlış tuş etkileşimlerine yol açan hantal kontrolleri oyunun eksi yönleri olarak sıraladı.
Bütün bu pürüzlerin açık dünya deneyimini gölgeleyemediğini vurgulayan eleştirmen, "Kötü bardak tutucular bir Bugatti'yi sürmeyi daha az eğlenceli ya da içinde oturmayı daha az etkileyici yapmaz" ifadelerini kullandı.
"Bu oyun hakkında yazmak gelecekten haber göndermek gibi hissettiriyor; sanki yeni bir hayattan dönmüşüm gibi orada yaşananları insanlara anlatmak için sabırsızlanıyorum"
MERAKLA BEKLENEN OYUN SONUNDA ÇIKTI
Rockstar Games'in geliştirdiği açık dünya aksiyon-macera oyunu GTA 6, 13 yıllık bekleyişin ardından bugün oyuncularla buluştu.
2013'te piyasaya sürülen GTA 5'in devamı niteliğindeki yapım, suç temalı hikayesi ve geniş haritasıyla oyun dünyasındaki en büyük çıkışlardan birini yaptı.
Oyun, başarısız bir banka soygununun ardından büyük bir komplonun ortasında kalan Lucia Caminos ve Jason Duval adlı suç ikilisinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Lucia Caminos, serinin üç boyutlu evrenindeki ilk kadın ana karakter olarak yer alıyor.
Hikaye, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenilen kurgusal Leonida eyaletinde ve Miami'yi temel alan Vice City şehrinde geçiyor.
Oyundaki haritanın büyüklüğü, bir önceki yapım olan GTA 5'in yaklaşık iki katına ulaşıyor.
Yeni nesil RAGE 9 oyun motoruyla geliştirilen dünyadaki karakterler, oyuncunun davranışlarına özgün tepkiler veriyor.
Oyunda ayrıca geçmişteki şiddet eylemlerini takip eden yeni bir "suçlu profili" sistemi ve yüzlerce yan aktivite yer alıyor.