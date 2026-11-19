"ŞİMDİYE DEK OYNADIĞIN EN İNANDIRICI İLİŞKİ"

Eurogamer Genel Yayın Yönetmeni Chris Tapsell, 5 üzerinden 5 puan verdiği yapımı hem devasa ölçekli hem de hapishane duvarındaki uyumsuz boya yamasına varacak kadar ince işçilik taşıyan, tek kalıba sığmaz bir dünya diye tanımladı.

Kaosla özdeşleşen serinin ilk kez açıkça bir aşk hikayesi anlattığına değinen Tapsell, Manni L. Perez'in canlandırdığı Lucia ile Jason arasındaki bağın el ele tutuşmaktan kanepeye uzanıp televizyon izlemeye kadar küçük jestlerle kurulduğunu anlattı ve "Şimdiye dek oynadığım en inandırıcı, en büyüleyici ilişki şüphesiz bu" ifadelerini kullandı.

Yazar; nakit taşıma sınırı, PayPal parodisi BuckMe uygulaması ve ortak birikim hesabından oluşan katmanlı finans sisteminin yanı sıra güvenlik kameralarını yok etme gibi mekaniklerin her soygunu başlı başına bir oyuna dönüştürdüğünü kaydetti.

Tapsell ayrıca Amerikan liyakat masalını ve servet uçurumunu hicveden yapımda, binlerce çalışanın emeğiyle üretilen sayısız ayrıntının gözden kaçacak olmasının insanda tuhaf bir hüzün bile yarattığını ekledi.

"PARİS'İ DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞMAK GİBİ"

The Guardian yazarı Keza MacDonald, 5 üzerinden 5 yıldız verdiği incelemesinde "Bu oyunu değerlendirmek, örneğin Paris'i değerlendirmeye çalışmak gibi hissettiriyor" dedi ve 70 saatte bitirdiği serüvende ana merkez Vice City'ye ancak 30'uncu saatte ulaştığını paylaştı.

Şiddet ve kara mizahıyla bilinen serinin ilk kez empatiyi teşvik ettiğini belirten MacDonald, eşine özçekim göndermek, komşuya yardım etmek veya çöpü kutuya atmak gibi nezaket davranışlarının küçük ödüller kazandırdığını aktardı.

Yazar, serinin ilk kadın başkarakteri Lucia sayesinde kadınların artık gerçek insanlar gibi işlendiğini vurgularken, 18 yaş sınırını sonuna kadar hak eden müstehcen ve kaotik atmosferin de korunduğunu ifade etti.

Karmaşık kontroller yüzünden bazen selam vermek isterken yayalara yanlışlıkla yumruk attığını belirten eleştirmen, final görevlerinde karakterler için endişelenmekten televizyon karşısında volta attığını ve bu kadar duygulanmayı hiç beklemediğini yazdı.