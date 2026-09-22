Elif Eralp'e karşı "antisemitizm suçlaması" kampanyası

Berlin'de pazar günü yapılan eyalet meclisi seçiminde ilk sırayı alan Sol Partinin başbakan adayı Elif Eralp 'e karşı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdiği gerekçesiyle "Yahudi karşıtlığı" suçlamaları yöneltiliyor.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, seçimden bir gün sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillere Sol Parti ile hükümet kurmamaları çağrısında bulundu.

Schuster'in gerekçesi, partinin seçim kampanyası sırasında antisemitik sloganlar atılması ve parti içerisinde Yahudi düşmanlığıyla yeterince kararlı mücadele edilmediği yönündeki değerlendirmesiydi.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor da Alman medyasına yaptığı açıklamada, Sol Partinin seçim başarısının Yahudi toplumu açısından ciddi endişe yaratması gerektiğini savundu.

Prosor, partideki antisemitizmin artık yeni bir siyasi boyut kazandığını ileri sürdü ve Berlin'deki Yahudi yaşamı için "doğrudan varoluşsal tehlike" ifadesini kullandı.

SPD ve Yeşiller de Sol Partinin antisemitizm konusundaki tutumunu koalisyon görüşmelerinin şartlarından biri haline getirdi.

Sosyal medyada da İsrail’i destekleyen birçok kullanıcı Sol Partinin Yahudi düşmanı olduğunu ileri süren paylaşımlar yaparak eyalet hükümetinde görev almaması gerektiğini savundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Serap Güler de seçimlerin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Sol Partinin aldığı oy oranına ilişkin tartışmalı paylaşım yaptı.

Güler paylaşımında, Sol Partili seçmeni Yahudi karşıtı olmakla suçladı ve "Berlinlilerin en az yüzde 24,5'inin antisemitizmle bir sorunu yok. Çok yazık. En azından diğer merkez partilerin bununla bir sorunu olmalı ve bu partiyi sorumluluk makamına getirmemeli." ifadelerini kullandı.

Almanya’da Yeşiller Federal Eş Genel Başkanı Felix Banaszak da Berlin’de Sol Parti ve SPD ile kurulabilecek üçlü koalisyona açık olduklarını belirterek, Sol Partiden antisemitizmle mücadele konusunda net tutum beklediklerini söyledi.

Banaszak, "Antisemitizmle mücadele konusunda açık bir taahhüde ihtiyacımız var. Aksi halde bizimle olmaz." ifadelerini kullandı.

Alman medyasında da Eralp ve partisini Yahudi karşıtı olmakla itham eden haberler dikkati çekiyor.

Welt gazetesi seçim sonrası "İsrail karşıtı yoldaşlar, hükümetin planlarının önünde engel teşkil edebilir" başlığıyla parti içindeki İsrail karşıtı unsurları koalisyonun önündeki sorun olarak sunuyor.

Ayrıca Sol kesim de "antisemitizm" başlığını koalisyon tartışmasının merkezine yerleştiriyor.

Kamu yayıncısı ZDF'te "Sol Partinin Antisemitizm Sorunu" başlıklı bölüm yayımlanmıştı.

Ayrıca kanal, Sol gençliği içindeki antisemitik içeriklere yönelik iddialar hakkında da haber yaptı.

SOL PARTİ VE ELİF ERALP YAHUDİ KARŞITLIĞI SUÇLAMASINI REDDETTİ

Sol Parti ise antisemitizm suçlamasının siyasi rakipleri susturmak veya damgalamak amacıyla kullanılmasına karşı çıktığını belirtiyor.

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, Yahudi karşıtlığı ile İsrail hükümetine yönelik eleştirinin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Schwerdtner, CDU'nun Sol Partiye yönelik antisemitizm suçlamalarını siyasi amaçlarla kullandığını ifade ederek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı ve CDU'nun izlediği politikanın sonuçlarını sorgulaması gerektiğini belirtti.

Bununla birlikte İsrail hükümeti ve ordusuna yönelik eleştirinin antisemitizm olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Schwerdtner, "İsrail hükümetine yönelik eleştiriyle İsrail ordusuna yönelik eleştiriyi dikkatlice ayırmak gerekli. Bu, Yahudi karşıtlığıyla eşdeğer değildir." ifadelerini kullandı.

Sol Partinin Berlin eyalet başbakan adayı Elif Eralp, Yahudi karşıtı olduğu yönündeki suçlamaları reddederek İsrail hükümetine yönelik eleştirilerin araçsallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Eralp , "İsrail hükümetine yönelik eleştirinin bir araç olarak kullanılmasına açıkça karşı çıkıyoruz. Ayrıca her türlü antisemitizme de karşı çıkıyoruz. Bence bu iki konuyu birbirinden net şekilde ayırmaya devam etmek gerekiyor." dedi.



Federal Meclis’teki Sol Parti Grup Başkanı Heidi Reichinnek de partisine yöneltilen antisemitizm suçlamalarını reddetti.

Reichinnek, Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, bu konuda Sol Partinin net bir tutumu olduğunu belirterek, "Kırmızı bir sınır var. Bu sınırı aşanların bu partide yeri yoktur." dedi.

Berlin halkının hem eyalet hükümetinin hem de federal hükümetin politikalarını reddederek oy kullandığına işaret eden Reichinnek, "Bir politika değişikliği istiyorlar. Uygun fiyatlı kiralar sunan güçlü bir sosyal parti istiyorlar ve bunu ancak Sol Parti sağlayabilir." dedi. Reichinnek, "Elif Eralp'in yeri, Başbakanlık binası." diye konuştu.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Bodo Ramelow da Yahudiler Merkez Konseyinden gelen "antisemitizm" iddialarına "anlayış gösteremeyeceğini" belirtti.

Elif Eralp seçim kampanyası sırasında Yahudi yaşamının Berlin'de korunması amacıyla beş maddelik plan açıklamıştı.

Planda Yahudi kurumlarının korunması, Yahudi yaşamının görünürlüğünün artırılması ve antisemitizmle mücadele gibi başlıklar bulunuyordu.

Seçimde Sol Parti Berlin'de ilk sırayı alsa da eyalet parlamentosundaki sandalye sayısı, tek başına hükümet kurması için yeterli değil.

Sol Parti, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller ile koalisyon hükümeti kurmak istiyor.

BERLİN EYALET SEÇİMLERİ

Almanya'da 20 Eylül'de yapılan Berlin eyalet meclisi seçimlerinde, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, oylarını bir önceki seçime göre 13,4 puan artırarak yüzde 25,7 ile ilk sırayı almıştı. Eyalette ve federal hükümette iktidarın büyük ortağı olan Hristiyan Demokratlar ise 9,5 puan kaybederek yüzde 18,8 ile ikinci sıraya gerilemişti.

Berlin seçimlerinde oylarını 7,2 puan artıran Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,3 ile üçüncü sıraya yerleşirken 4,1 puan kaybeden Yeşiller yüzde 14,3 ile dördüncü ve 6,3 puan kaybeden Sosyal Demokratlar yüzde 12,1 ile beşinci olmuştu.

Bu sonuçlara göre Sol Parti, eyalet meclisindeki 158 sandalyeden 47'sinin sahibi olurken kalan koltuklar Hristiyan Demokratlar 34, AfD 29, Yeşiller 26 ve Sosyal Demokratlar 22 şeklinde paylaşıldı.

Berlin'de hükümeti kurabilmek için 80 sandalye gerekirken diğer partiler AfD'yi koalisyon pazarlıklarına dahil etmek istemediklerini açıklamıştı. Sol Partinin de Yahudi karşıtlığı suçlamasıyla kenarda bırakılması halinde geriye tek seçenek, diğer üç partinin koalisyon kurması kalıyor.