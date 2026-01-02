Elindeki morlukların nedenini açıkladı

79 yaşında göreve başlayan ABD'nin en yaşlı başkanı olan Donald Trump'ın sağlığıyla ilgili söylentiler bitmek bilmiyor. Sağ elindeki aylardır geçmeyen morluk nedeniyle sağlık durumu yeniden gündeme gelen Trump iddialara yanıt verdi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya ilişkin sorularını telefonda yanıtlayan ABD Başkanı, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını, bunun da elindeki görünür morluklara neden olduğunu söyledi.

"KALBİMDEN GÜZEL KANIN AKMASINI İSTİYORUM"

Seçim döneminde yaşı ve sağlık durumu nedeniyle eski Başkan Joe Biden'la sık sık alay eden Trump, daha yüksek dozda aspirin almasıyla ilgili "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum. Anlaşıldı mı?" ifadelerini kullandı.

Bazı "batıl inançlara" sahip olduğunu ve 25 yıldır düzenli aspirin kullandığını söyleyen ABD Başkanı, bacağında oluşan şişliklere karşı özel çorap kullanmayı denediğini ancak bundan "hoşlanmadığı için" vazgeçtiğini dile getirdi.

"KOŞMAK BANA GÖRE DEĞİL"

Hiçbir zaman uzun süre uyumadığını ve spor yapmayı sevmediğini aktaran Donald Trump, "Bazı insanların yaptığı gibi saatlerce koşu bandında yürümek veya koşmak bana göre değil." ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİMİ DİNLENDİRİYORUM"

"Bazı toplantılarda uyuyakaldığı" iddialarını da reddeden 79 yaşındaki başkan, sadece gözlerini dinlendirdiğini vurguladı. İşitme sorunuyla ilgili olarak "çok fazla insanın aynı anda konuşması durumunda zorlandığını" ifade etti.

ABD medyası geçen hafta, Trump'ın sağ elindeki aylardır geçmeyen morluğu tekrar gündeme getirmişti.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yoğun bir görüşme trafiğine sahip olan Trump'ın sağ elindeki morlukların nedeni, onun sürekli el sıkışmak durumunda kalmasına ve düzenli olarak aspirin kullanmasına bağlanmıştı.