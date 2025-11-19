"Elisabeth Lederer’in Portresi" 236 milyon dolarla modern sanat rekorunu kırdı

Austuryalı sanatçı Gustav Klimt’in “Elisabeth Lederer’in Portresi”, New York’taki Sotheby’s müzayede evinde 20 dakikalık bir açık artırma "savaşının" ardından 236 milyon 400 bin dolara satıldı.

Satış, 2022’de Andy Warhol’un eserinin kırdığı önceki modern sanat rekorunu geride bıraktı. Klimt’in “Lady with a Fan” adlı son tamamlanmış portresi ise 2023’te 108,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

1914 ile 1916 arasında üç yılda tamamlanan, 1,8 metre yüksekliğindeki bu portre, Viyana’nın en zengin ailelerinden birinin kızını, Doğu Asyalı bir imparatorun peleriniyle tasvir ediyor. Avusturyalı sanatçının özel koleksiyonlarda bulunan iki tam boy portresinden biri.

Eser, Avusturya’daki bir şatoda çıkan yangında yok olan diğer Klimt tablolarından ayrı tutulmuştu.

Renkli tablo, Nazi Almanyası’nın 1938’de Avusturya’yı ilhak etmesinden önce Lederer ailesinin lüks yaşamını gözler önüne seriyor. Naziler, Lederer ailesinin sanat koleksiyonunu yağmaladı ancak aile portrelerini geride bıraktı; Kanada Ulusal Galerisi’ne göre bu eserler “yeterince Yahudi bulunarak” çalınmaya değer görülmemişti. Tablo bir süre bu galeride ödünç olarak sergilenmişti.

LEDERER'İN HİKÂYESİ

Kendini kurtarmaya çalışan Elisabeth Lederer, Yahudi olmayan ve 1918’de ölen Klimt’in, babası olduğu yönünde bir hikâye uydurdu. Sanatçının portre üzerinde yıllarca titizlikle çalışmış olması bu iddiayı güçlendirdi.

Eski eniştesi olan üst düzey bir Nazi yetkilisinin yardımıyla, Nazileri Klimt’in soyundan geldiğine dair bir belge vermeye ikna etti. Bu belge sayesinde 1944’te hastalıktan ölümüne kadar Viyana’da güvenle yaşamayı başardı.

Portre, kozmetik devi Estée Lauder Companies’in varisi, milyarder Leonard A. Lauder’in koleksiyonunun bir parçasıydı. Lauder bu yıl 92 yaşında hayatını kaybetti ve 400 milyon dolardan fazla değere sahip etkileyici bir koleksiyon bıraktı.

ALANIN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Sotheby’s, portreyi satın alan kişinin kimliğini açıklamayı reddetti.

Koleksiyondaki beş Klimt eseri, müzayedede toplam 392 milyon dolara satıldı. Vincent van Gogh, Henri Matisse ve Edvard Munch’a ait eserler de dikkat çeken satışlar arasındaydı.

MUZ BANTLAYAN SANATÇININ ESERİ DE ORADAYDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde, "provokatif" İtalyan sanatçı, bir muzu duvara bantlamasıyla tanınan Maurizio Cattelan’ın 18 ayar altından yapılmış tuvaleti açık artırmaya çıktı. Cattelan, “America” adlı 101 kilogram ağırlığındaki bu eserin aşırı zenginliği hicvettiğini söylüyor.