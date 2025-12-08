Ellison ailesinin medya imparatorluğu
İsrail'i açıktan destekleyen milyarder Ellison ailesinin Netflix, Paramount, CBS ve Tiktok ile kurmaya başladığı medya imparatorluğu, ABD'de tartışmaların odağında.
ABD'li teknoloji devi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ile oğlu David Ellison'ın televizyon, sinema, haber ve sosyal medya alanlarındaki medya yatırımları hızla büyüyor.
Bu yatırımların, ailenin uzun süredir İsrail hükümetiyle sürdürdüğü yakın ilişkileri nedeniyle "bu medya gücünün İsrail yanlısı içeriklerin yayılmasında etkili olabileceği" yönünde tartışmalara yol açıyor.
Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin haberine göre baba-oğul, Hollywood'dan sosyal medyaya kadar geniş alanda faaliyet gösteren şirketlerle, İsrail odaklı içerikleri güçlendirme hedefi güttükleri gerekçesiyle eleştiriliyor. Hamas'ı konu alan İsrail yapımı "Red Alert" dizisinin uluslararası dağıtımı için aylarca alıcı bulamayan yapımcı Lawrence Bender, eylülde David Ellison'la karşılaşana kadar olumsuz yanıtlarla karşılaştı.
Skydance Media şirketini babasının finansmanıyla Paramount'la birleştiren David Ellison, dizinin küresel haklarını aldı. Bender, Ellison'un Red Alert'i izledikten sonra "Bunun bir parçası olmak benim için onurdur" ifadesini kullandığı bir e-posta gönderdiğini aktardı.
“İSRAİL HAKKINDA KONUŞULANLARI DEĞİŞTİRMEK”
Bender, yaptığı konuşmada, stüdyo başkanının "İsrail'e büyük destek veren biri" olduğunu aktararak, Hollywood'da bu kadar hızlı "evet" yanıtı verilmesinin "nadir bir durum" olduğunu vurguladı. Diziyi tanıtan sunumlarında İsrail Entertainment Fund, projelerinin "algıları değiştirmeyi" amaçladığını belirtirken, Bender da dizinin amacının "İsrail hakkında konuşulanları değiştirmek" olduğunu söyledi.
David Ellison'ın Tel Aviv hükümeti çizgisine yakın bir yapım için verdiği bu onay, 42 yaşındaki yöneticinin ve dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan babasının, televizyon, sinema, haber ve sosyal medya alanlarında kurmaya başladıkları imparatorluğun nasıl şekillendiğine dair önemli bir örnek olarak gösteriliyor.
CBS'İ 8 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI
Bu yıl Paramount'u ve beraberinde CBS yayın ağını 8 milyar dolara satın alan Ellison, ekimde ise "The Free Press"i 150 milyon dolara devralmış, "İsrail yanlısı duruşu" sebebiyle Bari Weiss'i CBS News'ün baş editörü olarak görevlendirmişti. Ellison yönetiminde Paramount, İsrailli film ve yapımcılara yönelik herhangi bir boykota karşı tavır aldı. Variety'nin haberine göre, Paramount yönetimi "açıkça antisemitik" olduğunu düşündüğü bazı isimleri kara listeye aldı.
NETFLIX-WARNER BROS ANLAŞMASI
Yeni adıyla Paramount Skydance'ın, HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde Warner Bros. Discovery'ye ait varlıkların satışı için düzenlenen ihalede Başkan Donald Trump yönetimi tarafından öne çıkarıldığı belirtiliyor.
İhalede Netflix, stüdyo ve yayıncılık birimlerini satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Ancak Paramount Skydance bu düzenlemeye yüksek sesle itiraz ediyor. Trump da son açıklamasında Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.
TİKTOK'U DA DEVRALACAK
Öte yandan Larry Ellison'ın şirketi Oracle ise Beyaz Saray'ın da onay verdiği bir anlaşmayla sosyal medya platformu TikTok'un ABD operasyonlarını devralması planlanan konsorsiyumda yer alıyor.
Bu anlaşmaların hayata geçmesi durumunda modern ABD tarihinde benzeri görülmemiş ölçekte bir medya kontrolünün tek bir ailenin elinde toplanması ve İsrail yanlısı aktörler için geniş ABD kamuoyuna ulaşma konusunda benzersiz bir fırsat yaratılması söz konusu olacağı belirtiliyor.