Ellison ailesinin medya imparatorluğu

ABD'li teknoloji devi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ile oğlu David Ellison'ın televizyon, sinema, haber ve sosyal medya alanlarındaki medya yatırımları hızla büyüyor.

Bu yatırımların, ailenin uzun süredir İsrail hükümetiyle sürdürdüğü yakın ilişkileri nedeniyle "bu medya gücünün İsrail yanlısı içeriklerin yayılmasında etkili olabileceği" yönünde tartışmalara yol açıyor.

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin haberine göre baba-oğul, Hollywood'dan sosyal medyaya kadar geniş alanda faaliyet gösteren şirketlerle, İsrail odaklı içerikleri güçlendirme hedefi güttükleri gerekçesiyle eleştiriliyor. Hamas'ı konu alan İsrail yapımı "Red Alert" dizisinin uluslararası dağıtımı için aylarca alıcı bulamayan yapımcı Lawrence Bender, eylülde David Ellison'la karşılaşana kadar olumsuz yanıtlarla karşılaştı.

Skydance Media şirketini babasının finansmanıyla Paramount'la birleştiren David Ellison, dizinin küresel haklarını aldı. Bender, Ellison'un Red Alert'i izledikten sonra "Bunun bir parçası olmak benim için onurdur" ifadesini kullandığı bir e-posta gönderdiğini aktardı.

“İSRAİL HAKKINDA KONUŞULANLARI DEĞİŞTİRMEK”

Bender, yaptığı konuşmada, stüdyo başkanının "İsrail'e büyük destek veren biri" olduğunu aktararak, Hollywood'da bu kadar hızlı "evet" yanıtı verilmesinin "nadir bir durum" olduğunu vurguladı. Diziyi tanıtan sunumlarında İsrail Entertainment Fund, projelerinin "algıları değiştirmeyi" amaçladığını belirtirken, Bender da dizinin amacının "İsrail hakkında konuşulanları değiştirmek" olduğunu söyledi.

David Ellison'ın Tel Aviv hükümeti çizgisine yakın bir yapım için verdiği bu onay, 42 yaşındaki yöneticinin ve dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan babasının, televizyon, sinema, haber ve sosyal medya alanlarında kurmaya başladıkları imparatorluğun nasıl şekillendiğine dair önemli bir örnek olarak gösteriliyor.