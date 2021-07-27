Elmas saatler, gösterişli daireler, altın külçeler: Aşı teşvikleri giderek büyüyor

Dünyanın dört bir yanındaki otoriteler, Covid-19 aşılarını yaptırmanın önemini vurgularken, hükümetler ve yerel yönetimlerinin sundukları aşı teşvikleri her geçen gün büyüyerek gösterişli hale geliyor. Daha önce milyon dolarlık aşı teşviki piyangosu sunan yönetimlerin ardından Hong Kong, ödülleri daha lüks bir hale getirerek piyango sistemiyle 1,4 milyon dolarlık bir daire, Tesla otomobil, altın külçeleri ve elmas bir Rolex saat vereceğini açıkladı.

ntv.com.tr 27.07.2021 - 10:38

Elmas saatler, gösterişli daireler, altın külçeler: Aşı teşvikleri giderek büyüyor

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Delta varyantının dünyadaki vaka sayılarını artırmasının ardından aşılamanın önemi her geçen gün artıyor.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki uzmanlar, insanları corona virüs aşılarını yaptırmaya çağırırken, aşılama için sunulan teşvikler de her geçen gün büyüyor.

Daha önce hükümetler aşılama çalışmalarını hızlandırmak için ücretsiz oyun biletleri, yiyecek, piyango bileti gibi ödüller verileceğini açıklarken, son olarak ABD'nin Batı Virginia eyaleti, piyango programı aracılığıyla aşı olanlara silah, kamyon ve nakit para vereceğini açıklamıştı.

Çin’e bağlı özerk yönetim Hong Kong ise aşı teşvikini birkaç kademe ileri taşıyarak aşı teşviki için daha lüks ödüller verileceğini açıkladı.

Ülkede, aşı olanlara altın külçeleri, elmas bir Rolex ve 100 bin dolarlık alışveriş çeki verileceği açıklanırken, 1,4 milyon dolarlık bir daire ve Tesla marka bir otomobilin de aşı teşviki olarak sunulacağı belirtildi.

YEDİ HAFTADA 2 KATINA ÇIKTI

Aşılama oranını artırmak için gözalıcı teşvikler sunan Hong Kong, teşviklerin açıklanmasının ardından son yedi hafta içerisinde aşılanan kişi sayısının 2 katına çıktığını aktardı.

Rusya da geçtiğimiz günlerde aşı teşviki olarak kar motosikleti vereceğini açıklamış, ABD’nin Alabama eyaletinde aşılananlara otomobil yarış pistinde sürme şansı verileceği bildirilmişti.

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