Elon Musk 12. kez baba oldu

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın 12. çocuğu dünyaya geldi. Beyin çipi implantı şirketi Neuralink'te yönetici olan  Shivon Zilis'in Musk'tan bir çocuğu daha olduğu açıklandı.

Elon Musk 12. kez baba oldu

Milyarder ve beyin çipi implantı şirketi Neuralink'te yönetici olan Shivon Zilis'in üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Adı ve cinsiyeti  belli olmayan bebek ile ilgili Zilis ve Musk'tan henüz açıklama gelmedi. 

12. kez baba olan 52 yaşındaki Musk en son stajyeri ile cinsel ilişki yaşadığı, bir çalışanından da kendisiyle birlikte bir bebek yapmasını istediği iddia edilmişti. 

Kendisinden çocuk sahibi olmasını istediği kadının teklifi reddetmesi üzerine ise Musk'ın çalışan kadının maaşına zam yapmayı reddettiği ve performansından şikâyet ettiği söylendi.

Daha önce doğum oranlarının artması için elimden geleni yapıyorum açıklaması yapan Musk, Perşembe günü Avrupa'nın "doğurganlık krizi" yaşadığını iddia eden bir tablo yayınladı. 

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