Elon Musk, 258 milyar dolarlık kripto davasını kazandı

Teknoloji milyarderi Elon Musk, hakkında kripto para birimi Dogecoin'le ilgili açılan davayı kazandı.



Manhattan Federal Mahkemesi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, Musk'ın davanın düşürülmesi için yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı duyuruldu.

MANİPÜLASYON İDDİALARI



Yatırımcılar tarafından Musk'a karşı 2022'de açılan davada, milyarderin kripto para biriminde manipülasyon yaptığı savunulmuştu.



Davacılar, Musk'ın Twitter gönderilerinin, çevrimiçi paylaşımlarının ve 2021'de NBC'deki Saturday Night Live programına katılmasının bu manipülasyonun parçası olduğunu öne sürmüştü.



Yatırımcılar ayrıca Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra Nisan 2023'te platformun logosunu Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirdiğini, kripto paranın fiyatında yüzde 30'luk artışa yol açtığını, bunun ardından da 124 milyon dolarlık Dogecoin sattığını iddia etmişti.

"GELECEĞİN PARA BİRİMİ"



Musk, Twitter'daki paylaşımlarında Dogecoin'i "geleceğin para birimi" diye tanıtmış, bu kripto parayla Tesla satın alınabileceğini ya da şirketi SpaceX aracılığıyla Ay'a gidilebileceğini söylemişti.



Yargıç Alvin Hellerstein, Musk'ın bu paylaşımlarının "gerçeği yansıtmadığını ve abartılı olduğunu" belirtirken, herhangi bir makul girişimcinin bu tweetlerden yola çıkarak yatırım yapıp daha sonra dolandırıcılık davası açamayacağını savundu.

258 MİLYAR DOLARLIK DAVA



Yargıç, 258 milyar dolarlık davanın düşürüldüğünü ve kararın temyize götürülemeyeceğini bildirdi.



Yatırımcıların avukatları açıklama yapmazken, Musk'ın avukatı Alex Spiro, "Bu Dogecoin için çok güzel bir gün" diye konuştu.