Elon Musk, 6,88 milyar dolar değerinde 7,92 milyon Tesla hissesi sattı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın geçtiğimiz gece 6.88 milyar dolar değerinde 7.92 milyon Tesla hissesi sattığı ortaya çıktı.

Yayımlanan bir dizi finansal dosyaya göre, Musk’ın 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında söz konusu hisseleri sattığı belirtildi.

Hisse satışının 4 Ağustos'ta Austin, Teksas'ta yaptığı 2022 yıllık hissedar toplantısının ardından yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyalarında ortaya çıktığı aktarıldı.

28 NİSAN’DAN SONRA HİSSE SATMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bu yılın başlarında, Tesla ve SpaceX CEO'su sosyal medyada 28 Nisan'dan sonra "başka hisse satışı planlanmadığını" söylemişti.

28 Nisan haftası Musk’ın elektrikli otomobil üreticisinde yaklaşık 8,4 milyar dolar değerinde bir blok hisse sattığı ortaya çıkmıştı.

Tesla CEO’su, Twitter'ı satın almak zorunda kalmazsa hisselerinin bir kısmını geri alacağını söyledi.

Dünyanın en zengin insanı, Nisan ayında yaklaşık 44 milyar dolar veya hisse başına 54.20 dolar karşılığında satın almayı kabul ettiği sosyal ağ devi Twitter ile çekişmeli bir yasal savaşın ortasında bulunuyor.



Nisan ayındaki anlaşmanın açıklanmasının ardından Twitter ve Tesla hisse fiyatları düşerken, 8 Temmuz tarihinde ise Musk, Twitter'a anlaşmayı sonlandırdığını söylemişti.



Twitter'ı, satın alma işlemine devam etmek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri vermemek ve platformundaki bot, spam ve sahte hesapların sayısını küçümsemekle suçlayan Musk, anlaşmanın vaat edilen fiyat için gerçekleşmesini sağlamak için dava açtı.



"TWİTTER’I ALMAK ZORUNDA KALMAZSAM HİSSELERİ GERİ ALACAĞIM"



Geçtiğimiz gün ise Tesla hisselerinin satılmasının ortaya çıkmasının ardından sorulan başka hisse satıp satmayacağı sorusuna ise Musk, "Evet. Twitter'ın bu anlaşmayı kapatmaya zorladığı (umarım olası değildir) bir durumda, Tesla hisselerinin acil satışından kaçınmak önemlidir" dedi.



Tesla CEO’su, ayrıca Twitter'ı satın almak zorunda kalmazsa hisselerinin bir kısmını geri alacağını sözlerine ekledi.



Musk, Twitter anlaşması gerçekleşmezse, kendi sosyal platformu X.com'u oluşturmayı düşüneceğinin de altını çizdi.