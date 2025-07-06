Elon Musk Amerika Partisi'ni kurdu

STRATEJİSİ HAKKINDA İPUCU VERDİ Musk, bu anketin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak yeni siyasi parti stratejisi hakkında ipuçları verdi. Musk, yeni parti kurmak için yapılabileceklere işaret ederek, “Bunu uygulamanın bir yolu, sadece Senato’da iki ya da üç koltuğa ve Temsilciler Meclisi’nde sekiz ile 10 seçim bölgesine odaklanmak olurdu. Yasama organındaki çok küçük marjlar göz önünde bulundurulduğunda, bu, tartışmalı yasalar konusunda karar verici oy işlevi görmek ve bunların halkın gerçek iradesine hizmet etmesini sağlamak için yeterli olurdu” ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE AYRI DÜŞTÜLER



ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “Büyük ve Güzel Yasa” adını verdiği vergi indirimi düzenlemesi Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.



Yeni parti kurma fikrine ilişkin daha önce de X platformunda anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak yüzde 80’i aynı fikirde. Bu kaderdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.



TRUMP TEHDİT ETTİ: MUSK, ÇOK DAHA FAZLASINI KAYBEDECEK



Trump ise, 1 Temmuz'da Beyaz Saray’da Musk ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tasarıyı yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk'ın elektrikli araç sektöründeki "hakimiyetini" kaybettiği için üzgün olduğunu söyleyen ABD Başkanı, Musk'ın "çok daha fazlasını kaybedebileceğini" belirtmişti.



Musk'ın bir süre danışmanlık yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) dikkat çeken Trump, "DOGE, bir canavar olarak geri dönüp Elon'u yemek zorunda kalabilir" demişti.