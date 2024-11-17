Elon Musk, başkanlık yarışına katılabilir mi?

5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinin galibi Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikinci dönemi için kabinesini kurmakta vakit kaybetmedi.



Onaylanan adaylar arasında Trump'ın başkanlık kampanyasında önemli rol oynayan teknoloji devi ve iş insanı Elon Musk da yer alıyor. Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) eş başkanı olarak atandı.



Trump, hükümet dışı danışma ekibi hakkında "yönetimimin, hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasının, aşırı düzenlemeleri azaltmasının, savurgan harcamaları kesmesinin ve federal ajansları yeniden yapılandırmasının önünü açacaklar" dedi.

TRUMP'IN VAZGEÇİLMEZ DOSTU



Musk, ABD seçimleri öncesinde Trump kampanyasına 132 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.



Hem Twitter/X hem de Tesla'nın sahibi olan Güney Afrika doğumlu milyarder, Trump mitinglerinin de vazgeçilmez ismi haline geldi.



Dünyanın en zengin insanı, seçimden sonra Trump ile çok zaman geçirirken görüldü ve yakın zamanda hükümet harcamalarından 2 trilyon dolar kesme konusunda cesur bir taahhütte bulundu.



Siyasette yakaladığı yeni başarı, bir gün kendisinin de en üst düzey görevi üstlenebileceği yönündeki spekülasyonlara da yol açtı.



MUSK, ABD BAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?



Siyasi analistlere göre Musk'ın başkanlık adaylığı fazla olası değil. ABD Anayasası, yalnızca "doğuştan" ABD vatandaşı olan kişilerin başkan olarak görev yapabileceğini açıkça belirtiyor.

Ancak Musk, Güney Afrika'da doğdu. Bu durum, milyarder iş insanını başkanlık yarışından otomatik olarak diskalifiye etmeli.



Cumhuriyetçi Parti, daha önce ABD topraklarında doğmamış bir aday gösterdi.



2008'de John McCain, Panama'da doğmuş olmasına ve 11 aylık olana kadar ABD vatandaşı olmamasına rağmen Barack Obama'ya karşı yarışabildi.



Bu durum o dönemde bazı tartışmalara yol açmış, bazı eleştirmenler McCain'in aday olmaması gerektiğini söylemişti.

MUSK'IN İŞİ ÇOK DAHA ZOR



Ancak, yasal bir inceleme, siyasetçinin iki faktör nedeniyle "doğma büyüme vatandaş" kabul edilebileceğini buldu. Birincisi, her iki ebeveyni de ABD vatandaşıydı. İkincisi, doğduğu askeri üs, o zamanlar ABD kontrolünde olan Panama Kanalı Bölgesi'ndeydi.



Güney Afrikalı bir baba ve Kanadalı bir annenin çocuğu olan Musk'ın, neden aday olmasına izin verilmesi gerektiğini açıklamakta daha fazla zorluk çekeceği tahmin ediliyor.

