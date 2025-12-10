Elon Musk, "DOGE" defterini kapattı

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, "Hükümet Verimliliği Departmanı" (DOGE) olarak bilinen girişimin çalışmalarını değerlendirdiği podcast yayınında, projenin "kısmen başarılı" olduğunu ancak aynı inisiyatife tekrar dahil olmayacağını açıkladı.

Musk, 9 Aralık'ta yayınlanan "The Katie Miller Podcast" programında yaptığı açıklamada, vergi mükelleflerinin parasını tasarruf etme ve düzenlemeleri azaltma hedeflerinde "bir miktar başarı" sağlandığını ifade etti.

Programın sunucusu Katie Miller’a konuşan Musk, "Kısmen başarılı olduk" dedi.

Miller, yılın başlarında DOGE için danışman ve sözcü olarak görev yapmıştı ve şu anda Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller ile evli.

Musk, proje kapsamında alınan önlemleri detaylandırırken, "Gerçekten hiçbir anlam ifade etmeyen ve tamamen israf olan pek çok fonlamayı durdurduk" diye konuştu.

Milyarder, engellenen harcamalara ilişkin şu örneği verdi:

"Örneğin, yılda muhtemelen 100, belki de 200 milyar dolar değerinde 'zombi ödeme' vardı. Sadece bir ödeme kodu ve ödeme için bir açıklama zorunluluğu getirerek bu paraların çıkışını engelledik."

GERİ DÖNÜŞ KAPISINI KAPATTI

Musk, DOGE projesini tekrar yapıp yapmayacağı sorusuna olumsuz yanıt verdi. Diğer girişimlerine odaklanabileceğini belirten Musk, bu süreçte yaşanan toplumsal tepkilere atıfta bulunarak, "Arabaları yakmalarına gerek kalmayacak" dedi.

Yılın başlarında Musk ve DOGE girişimine yönelik tepkiler sırasında Tesla bayileri ve bireysel araçlar vandalizme uğramış, ülke genelinde düzinelerce protesto gösterisi patlak vermişti.

Elon Musk, 2024 seçimlerinde Başkan Donald Trump’ı destekleyerek siyasi nüfuz kazanmış ve kampanyanın en büyük bağışçılarından biri haline gelmişti.

Girişimin tanıtım sürecinde iddialı bir tutum sergileyen Musk, şubat ayında Maryland’deki Muhafazakâr Siyasi Eylem Konferansı’nda (CPAC) başının üzerinde bir elektrikli testere tutarak sahneye çıkmıştı.

Musk, o dönem yaptığı konuşmada, "Bu, bürokrasiye karşı bi testeredir" ifadelerini kullanmıştı.

Bununla birlikte, projenin finansal hedefleri zaman içinde ciddi ölçüde revize edildi.

Musk başlangıçta ajansın ilk yılında 2 trilyon dolar tasarruf sağlayacağını iddia etmiş, daha sonra bu rakamı 1 trilyon dolara çekmişti.

Nisan ayında düzenlenen bir kabine toplantısında ise Musk, hedefini bir kez daha düşürerek önümüzdeki mali yıl için 150 milyar dolarlık kesinti öngördüğünü açıkladı.

DOGE yönetimi, kuruluşundan bu yana on milyarlarca dolarlık harcamayı kıstığını iddia etse de bağımsız finans uzmanları, ajansın muhasebe yöntemlerine erişim sağlamadığı için bu rakamları doğrulayamadıklarını belirtti.

PROJE SESSİZ SEDASIZ SONLANMIŞTI

Söz konusu proje, binlerce hükümet çalışanının işten çıkarılmasına öncülük etmesine rağmen federal bütçeyi kısma vaatlerini tam olarak yerine getiremeden dağıldı.

Musk, "özel hükümet çalışanı" statüsüyle yaklaşık dört ay görev yaptıktan sonra, Mayıs ayında Trump yönetiminden ayrıldığını duyurdu.

Personel Yönetimi Ofisi (OPM) Direktörü Scott Kupor, geçen ay sosyal medyada yaptığı paylaşımda, DOGE'un artık "merkezi bir liderliğe sahip olmadığını" bildirdi.

Reuters'a konuşan Kupor, girişimin artık "merkezi bir varlık" olmadığını doğruladı ve ajans bir yaşını dolduramadan fiilen sona erdi.

DOGE NEDİR?

Hükümet Verimliliği Departmanı, bu yılın başında Başkan Trump'ın göreve gelmesiyle ABD’de federal devletin harcama kalemlerini, personel yapısını ve bürokratik süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlayan, danışma ve koordinasyon ağırlıklı bir yapı önerisi olarak gündeme gelmişti.

Proje, kamuoyuna devlet içindeki “gereksiz maliyetlerin azaltılması” ve “iş süreçlerinin sadeleştirilmesi” hedefleriyle duyurulmuştu.

Kamuoyunda kısaca “DOGE” adıyla bilinen yapı, bir bakanlık ya da anayasal kurum niteliğe sahip değildi.

Mevzuata göre DOGE, yürütme içinde bağlayıcı karar alma yetkisine sahip bir organ olmadı; daha çok farklı kurumların verimlilik performansını inceleyen, rapor hazırlayan ve öneriler sunan bir danışma mekanizması olarak konumlandırılmıştı.